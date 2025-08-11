¡A por la siguiente victoria! Cómo ver a Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo EN VIVO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Isaac del Toro volverá a las rutas este mismo fin de semana en la Clásica de Hamburgo, tras su gran participación en la Vuelta a Burgos, donde terminó con el título gracias a una destacable actuación y una gran remontada en el último tramo de la competencia. El de Ensenada, Baja California, buscará su décima victoria del año en tierras alemanas.

La Clásica de Hamburgo es una competencia de un solo día, se realiza desde 1996 y, en un inicio, perteneció a la Copa del Mundo de Ciclismo; fue incluida en el UCI ProTour en el 2005. Como su nombre lo indica, se realiza en Hamburgo, Alemania, así como en las inmediaciones de dicha ciudad; el recorrido tenía una longitud cercana a los 250 kilómetros, pero debido a diversas adaptaciones y actualizaciones, se ha reducido hasta los 207 kilómetros.

Isaac del Toro llega entre los grandes favoritos, pero se enfrentará a la élite del ciclismo mundial, ya que la prueba contará con la participación de Olav Kooij, el cual es el campeón defensor, Sam Bennett y el francés, Paul Magnier. La ruta consta, en su mayoría, de un recorrido llano, ideal para los sprinters, además de una subida por el puerto de Waseberg. La subida más inclinada del circuito tiene una pendiente de 7 grados y una longitud de un kilómetro. El 'Torito' buscará convertirse en el primer mexicano y latinoamericano en ganar la prueba; el mejor resultado para un latino ha sido la cuarta posición, lograda por el ecuatoriano Jhonathan Narváez.

Dónde ver la Clásica de Hamburgo en vivo:

Ciudad: Hamburgo, Alemania

Fecha: Domingo 17 de agosto

Hora: 06:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Multiplataforma ClaroSports

El ciclista mexicano viene de una gran actuación en la Vuelta a Burgos 2025, ya que consiguió la victoria sin liderar ninguna fase de la competencia, pero dio muestra de su constancia a lo largo de los cinco días de competencia; de igual manera, logró recuperarse de un pinchazo de rueda en los últimos kilómetros de la prueba. También ganó de manera reciente la Vuelta a Austria, la Clàssica Terres de l'Ebre y el Circuito de Gexto.

Fuente: Tribuna del Yaqui