El CMB avalará el evento 'SuperNova Orígenes' donde boxearán influencers latinos

Ciudad de México.- La Comisión Mundial de Boxeo, uno de los entes más importantes del deporte a nivel internacional, supervisará y avalará el evento 'SuperNova Orígenes', en el que participarán una serie de influencers de Latinoamérica, incluida la streamer regia Alana Flores, la cual ha cobrado fama por sus participaciones en el evento 'La Velada del Año'.

'SuperNova Orígenes' será el domingo 17 de agosto y se realizará en el Palacio de los Deportes, de la CDMX. Contará con cinco peleas de boxeo en la cartelera, así como la presentación de varios artistas internacionales, como lo son Gabito Ballesteros, Óscar Maydon y Maria Becerra, entre otros. El formato de 'SuperNova' emula al realizado por el streamer Ibai en su evento 'La Velada del Año', el cual cuenta con cinco ediciones hasta hoy y ha llenado inmuebles como el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid o el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

La CMB dio a conocer que avalará el evento de boxeo entre influencers, pero impuso una serie de medidas y regulaciones que deberán tomar en cuenta, para salvaguardar la integridad de los famosos que se suban al encordado. La Comisión exigirá que se le realicen los estudios médicos pertinentes de un combate de boxeo profesional, así como un documento que avale su apta condición para realizar la pelea.

Por último, la CMB exigió que se cumplan las reglas de un combate de boxeo oficial y proporcionará a réferis que supervisen cada combate. Alana está destinada a robarse la noche en su combate contra Gala Montes; la streamer e influencer regia viene de ganar su segundo combate en el evento del streamer español, además de haber participado con éxito en la función 'Stream Fighters', organizada por el influencer colombiano 'Westcol'.

La función también contará con la participación de Franco Escamilla, pero no con uno de sus shows, ya que se enfrascará en una pelea con el influencer 'Escorpión Dorado', interpretado por Alex Montiel; de igual manera, participarán otros influencers con experiencia en los eventos de boxeo, como 'Shelao', de Chile, y el colombiano 'Westcol'.

Fuente: Tribuna del Yaqui