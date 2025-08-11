El coach Omar Quintero quiere que Sonora sea la casa de la Selección Mexicana de Baloncesto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que se celebró el pasado fin de semana en Ciudad Obregón, parece ser solo el primer capítulo de una gran historia que está por escribirse en el estado.

Una vez que culminó el juego ante Jamaica y terminó el equipo azteca por cerrar de manera invicta el certamen, en conferencia de prensa, el coach de la Selección Mexicana, Omar Quintero, manifestó su deseo de que Sonora, sea la casa de la Selección Mexicana.

"Muy contento de sentir el gran apoyo del público cajemense, queremos que Sonora sea la casa de la Selección Mexicana. En noviembre tendemos un desafío bastante importante contra República Dominicana y buscaremos que ese juego se dispute en el estado".

Omar dando indicaciones

EN EL TOP 25

Por otra parte, el nacido en Nogales, Sonora, afirmó que el paso invicto que tuvieron en el Preclasificatorio los coloca dentro de las 25 mejores selecciones del mundo, por lo que están listos para medirse ante cualquier país y soñar con el boleto a Qatar.

Era importante ganar los tres compromisos, lo logramos, fuimos de menos a más y demostramos que estamos para grandes cosas, no cabe duda que estamos dentro de las 25 mejores selecciones del mundo", comentó en conferencia de prensa, en donde TRIBUNA estuvo presente.

El técnico mexicano no dejó pasar la oportunidad para elogiar el trabajo y el esfuerzo de sus jugadores sobre la duela, destacando sobre todo el trabajo de conjunto que realizaron en cada uno de los juegos. "El triunfo es de ellos, ellos fueron quienes dieron todo sobre la cancha para sacar los triunfos", añadió el nogalense.

Tras superar esta ventana, Omar Quintero reconoce que viene un repechaje más difícil, pero consciente del trabajo que vienen realizando, confía en que su equipo pueda seguir avanzando para el Mundial de Qatar y soñar con acudir al certamen por segunda vez de manera consecutiva.

"Nuestra meta es clara, queremos estar en el Mundial, por eso vamos con paso firme y seguro, pero sin confiarnos. Hoy toca celebrar", añadió el estratega mexicano, una vez que terminó el torneo.

Fuente: Tribuna del Yaqui