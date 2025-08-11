El 'Matador' Hernández reconoce a la afición sonorense durante la gira del Partido de Leyendas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Garra, carisma y un gran 'olfato' goleador eran las cualidades que caracterizaban a uno de los mejores jugadores mexicanos de todos los tiempos, Luis Hernández, quien este fin de semana formó parte de las leyendas del América que se enfrentaron a las Chivas en Sonora.

El popular 'Matador' habló en exclusiva para TRIBUNA sobre el gran recibimiento que le mostró la afición de Hermosillo y Ciudad Obregón, el pasado 8 y 9 de agosto. "Muy contento de jugar en Sonora y poder compartir con varios compañeros el deporte que tanto amamos y nos gusta, como es el futbol. También muy contento por el gran recibimiento que tuvimos", declaró el exgoleador del Tri.

Aunque el Partido de Leyendas se trató de una gira de exhibición por los clubes más populares del país, Hernández confesó que ellos lo toman con gran profesionalismo, ya que tienen la obligación de complacer a la afición. "En este tipo de eventos nos divertimos mucho, estamos muy contentos de seguir complaciendo a la afición. Tenemos que disfrutar del cariño que todavía nos dan", dijo el ya retirado futbolista.

Futbol mexicano pasa por un mal momento

Con dos mundiales en su trayectoria y ser el único mexicano en anotar cuatro goles en dicha justa internacional, el 'Matador' es voz autorizada en señalar que actualmente el balompié azteca no vive uno de sus mejores momentos.

El futbol mexicano está pasando por momentos difíciles, tanto en cuestión de selección como de clubes. En nuestra liga hemos avanzado en lo económico y no en lo deportivo, pero siempre hay la oportunidad de hacer las cosas bien. Ojalá en poco tiempo podamos estar más contentos", sentenció el exdelantero.

Por otra parte, durante la conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades del Partido de Leyendas el pasado sábado en Ciudad Obregón, el quinto goleador histórico de la Selección Mexicana dio su postura sobre cómo ve al conjunto mexicano, previo al Mundial del 2026.

Todos queremos que le vaya bien a la selección; como aficionados que ahora somos, nos toca apoyarlos. Vamos a ser anfitriones, entonces esperemos que les vaya muy bien", comentó el legendario jugador.

Fuente: Tribuna del Yaqui