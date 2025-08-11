¡Es oficial! México será la sede para la Copa Mundial de Clavados por dos años consecutivos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras una gran actuación de la delegación de clavados en el Mundial de Deportes Acuáticos 2025, realizada en Singapur, se dio a conocer que México será uno de los países sedes para la Copa Mundial de Clavados para el 2026 y 2027, acompañado de Canadá y la República Popular de China.

World Aquatics es la organización que se encarga de revisar las normas que rigen los deportes acuáticos alrededor del mundo; también es la encargada de organizar y ejecutar las competencias internacionales. Fue fundada en 1922 y es reconocida por el Comité Olímpico Internacional, así como por la Asociación de Federaciones Internacionales Olímpicas de Verano. Apenas en julio de este año, mientras se llevaba a cabo el Mundial en Singapur, se reconoció a México como una nueva federación acuática.

Fue mediante las redes sociales del organismo que se hicieron públicas las ciudades elegidas para albergar las diferentes etapas de la Copa Mundial de Clavados 2026; en México, se eligió a Guadalajara, Jalisco, como la casa para el Mundial durante 2026. "Las ciudades anfitrionas para las ediciones de 2026 y 2027 de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics han sido confirmadas, con los mejores clavadistas del mundo listos para competir en Canadá, México y la República Popular de China en una gira de tres paradas".

El arranque del Mundial de Clavados 2026 será el 26 de febrero, en Montreal, Canadá, y concluirá el 1 de marzo. Guadalajara, Jalisco, recibirá la segunda ronda del 5 al 8 de marzo y concluirá en Beijing, China, los días 1, 2 y 3 de mayo. Para el mundial de 2027, tanto Canadá como China repetirán las ciudades, pero México aún está pendiente de anunciar la sede, por lo que es probable que alguna otra urbe sea casa para la justa mundialista.

Esto dará una gran oportunidad para que toda la delegación de deportes acuáticos mexicana pueda lucirse ante su gente, después del gran papel desempeñado en Singapur, donde se consiguió una actuación histórica para el país. México terminó en el lugar 12 del medallero, con ocho medallas en total, empatado con Japón; los aztecas consiguieron tres medallas de bronce, cuatro preseas de plata y la cereza en el pastel, la medalla de oro, ganada por Osmar Olvera desde el trampolín de tres metros.

Fuente: Tribuna del Yaqui