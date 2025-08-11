"Es si yo quiero" Saúl 'Canelo' Álvarez rechazó la propuesta de combate contra Ilia Topuria

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El boxeador mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez, descartó la posibilidad de enfrentarse a Ilia Topuria, actual campeón de peso ligero de la UFC, después de que el español asegurara que le gustaría enfrentarse a 'Canelo' antes de retirarse. Álvarez agradeció que distintos atletas lo usen como referencia dentro del boxeo, pero aseguró que nadie está en posición de sugerir un combate con él.

Tras ganar su combate el 28 de julio, en el cual recuperó el campeonato de peso ligero contra Charles Oliveira, Ilia Topuria aseguró que le gustaría incursionar en el boxeo, pues considera que cuenta con las cualidades aptas para poder competir en ese deporte; de igual manera, comentó que le gustaría enfrentarse al pugilista tapatío, ya que lo considera como un ídolo y una imagen a seguir.

En referencia a la siguiente pelea del 'Canelo', Topuria eligió como favorito al mexicano sobre Terrence Crawford y lanzó una petición a Dana White, presidente de la UFC, para que le ayude a conseguir una pelea con Álvarez, hablando con el promotor actual de Saúl. "Quiero una oportunidad contra él, siento que puedo vencerlo. Si tengo la oportunidad de pelear contra él, ¿Por qué no? Vamos, Turki, dame la oportunidad de ganar el título".

Hace un par de días, se le preguntó a Saúl Álvarez cuál era su opinión sobre lo que comentó el peleador de la UFC, pero 'Canelo' descartó categóricamente la posibilidad de ver un combate entre ellos dos, pues al que tiene que interesarle la pelea es a él, no a los rivales. "Mis respetos para todos, pero nadie puede ponerme en su lista nada más así; yo soy el que los pongo en la lista y es si yo quiero", señaló, diciendo que por el momento está enfocado en su próxima pelea.

También lanzó una crítica para la prensa internacional, pues siente que le faltan el respeto, al no enfocarse en su pelea actual y siempre estar hablando de otros rivales hipotéticos; por último, descartó la idea de volver a subir de divisiones para buscar otro cinturón, a menos que sea una pelea interesante para todo el equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui