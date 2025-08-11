Fiesta de cuadrangulares en el Bronx; Yankees superan a los Twins a base de poder

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El poder se hizo presente en el primero de la serie en el Yankee Stadium, pues a base de batazos de poder, los New York Yankees vencieron con marcador de 6 carreras contra 2 a los Minnesota Twins. Entre ambas escuadras, se conectaron seis cuadrangulares, los cuales marcaron la diferencia en el encuentro.

Apenas comenzar el encuentro, los 'Bombarderos del Bronx' hicieron honor a ese mote, abriendo el marcador en la misma primer entrada: Cody Bellinger puso adelante al equipo neoyorquino con un cuadrangular solitario por el jardín derecho. En la tercera entrada, Giancarlo Stanton dio muestra de su poderío con un vuelacercas en el callejón del jardín central-izquierdo y, 'espalda con espalda', llegó el cuadrangular 17 de la temporada para Ben Rice.

Los sluggers de los 'Mellizos' no quisieron verse opacados ante el poderío de los Yankees y en la sexta entrada, Byron Buxton conectó un tablazo que acabó detrás de la barda del jardín izquierdo, anotando la primera carrera para los de Minnesota. Trevor Larnach recortó aún más la distancia en el marcador, con el cuarto cuadrangular del partido y su número 16 de la campaña, dejando la diferencia a solo una carrera.

Ryan McMahon abrió la 'fatídica' séptima entrada con un batazo de dos estaciones y Anthony Volpe negoció una base por bola; Trent Grisham conectó un sencillo, enviando a McMahon hasta el plato y dejando a Volpe en posición de anotar. Aaron Judge impulsó la quinta carrera para los Yankees, con un sencillo al jardín izquierdo. La sexta carrera para los Yankees cayó en el octavo episodio, con el cuadrangular solitario de Jazz Chisholm Jr.

El ganador del encuentro fue el abridor Will Warren; lanzó 6.2 innings, en los cuales permitió solo tres imparables, entre ellos dos cuadrangulares, y recetó siete ponches, mientras que la derrota fue para Zebby Matthews, el cual permitió tres cuadrangulares y tres carreras limpias con nueve ponches. Con esta victoria y la derrota de los Boston Red Sox, los Yankees logran recuperar terreno en la clasificación de la División Este de la Liga Americana.

Fuente: Tribuna del Yaqui