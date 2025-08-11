Gerrit Cole da un paso clave en su recuperación de la cirugía Tommy John

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En una segunda mitad de temporada en la que las cosas no han salido como quisieran, los New York Yankees al menos recibieron una buena noticia este lunes, al darse a conocer que su estelar lanzador Gerrit Cole dio un paso más en su recuperación de una cirugía Tommy John en el codo derecho al hacer 20 lanzamientos desde terreno plano.

El diestro inició su programa de lanzamientos cinco meses después de que le insertaran un aparato ortopédico interno en el codo en una operación realizada por el médico principal del equipo de Los Angeles Dodgers, Neal ElAttrache.

Cole dijo en mayo pasado que el tiempo normal de rehabilitación de esta cirugía es de aproximadamente 14 meses y Cole se había estado preparando para salir de terreno plano durante las últimas semanas. Cole dijo que su progreso inicial durará unos meses antes de que pueda salir de un montículo, y luego será cerrado y espera una temporada baja normal.

El diestro espera volver a mediados del próximo año

"Es un gran día, el primer día lanzando", dijo Cole. "Me he estado preparando para esto durante algunas semanas, así que es bueno salir, hacerlo y que todo vaya bien".

"Estoy emocionado por él", comentó el mánager de los Yankees, Aaron Boone. "Ha hecho un buen trabajo con la rehabilitación y esta es una de esas marcas en el camino que es importante alcanzar".

Cole se sintió bien en su sesión de lanzamientos

El serpentinero de 34 años tiene un récord de carrera de 153-80 y una efectividad de 3.18 en 317 aperturas. Cole ha lanzado 1,954 entradas en 12 temporadas en las Grandes Ligas, más 133 y un tercio de entradas adicionales en 22 salidas en la postemporada. Su procedimiento fue la reconstrucción del ligamento con un aparato ortopédico interno, que está diseñado para promover la estabilidad. El aparato ortopédico se retiró a mediados de abril y Cole se había sometido a rehabilitación entre 90 minutos y dos horas.

Cole firmó un contrato de nueve años y 324 millones de dólares hasta 2028, y está en el dugout para los juegos en casa. También se unió a una transmisión de YES Network durante algunas entradas durante un juego contra Los Angeles Angelinos el 17 de junio.

Fuente: Tribuna del Yaqui