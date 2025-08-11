Jorge Camacho cumple su sueño de defender los colores de la Selección Mexicana en Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón Sonora.- El pasado domingo 11 de agosto se vivió un capítulo histórico en Sonora, específicamente en Ciudad Obregón, lugar que fue sede del Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que ganó la Selección Mexicana.

Aunque fue una noche especial para cada uno de los seleccionados, esta legendaria gira, representó un sueño hecho realidad, para el hermosillense Jorge Camacho quien saltó con orgullo y pasión a la duela en cada compromiso.

Es un sentimiento muy bonito jugar en casa, estar con mi gente, con mi familia, fue un sueño hecho realidad. La primera vez que la selección mexicana se presenta en Sonora y fui parte de esa historia", declaró Camacho en exclusiva para TRIBUNA.

Jorge Camacho entrenando, previo al duelo ante Jamaica

Desea volver

Debido a la gran respuesta que tuvo el público sonorense durante el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de la FIBA, la figura del Tri no descarta que tanto él como sus compañeros vuelvan a territorio sonorense con el objetivo de disputar otro partido oficial.

La Arena Itson se sintió, sobre todo fue clave para el choque ante Jamaica. La selección Mexicana está para grandes cosas. Ojalá se vuelva a repetir, esperemos en un futuro volver a Sonora", comentó el jugador.

Cabe destacar que México se despidió del torneo con marca perfecta de tres victorias, terminando como primer lugar del Grupo A, pero para Jorge Camacho dicho logro fue gracias al trabajo del coach sonorense Omar Quintero y la garra que mostraron en cada duelo.

"Siempre buscamos pelear por más y lo logramos, lo que está haciendo el coach Omar es muy importante, integró un equipo muy fuerte entre juventud y experiencia", afirmó Camacho, una vez que se terminaron las acciones del importante torneo en la Arena Itson, de Ciudad Obregón.

En las estadísticas finales del repechaje mundialista, el hermosillense disputó poco más de 19 minutos en el torneo, donde registró cuatro puntos y la misma cantidad de rebotes.

Fuente: Tribuna del Yaqui