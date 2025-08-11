José Urquidy realiza su tercera aparición en rehabilitación con los Tigers

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El lanzador mexicano José Urquidy realizó su tercera salida en rehabilitación en las sucursales de los Detroit Tigers, luego de haber sufrido una lesión en el codo que lo obligó a someterse a la cirugía Tommy John en el 2024.

Este domingo, el serpentinero oriundo de Mazatlán, Sinaloa, tuvo su tercera apertura en la sucursal Clase A de los felinos y durante su actuación monticular logró retirar una entrada completa, recetando dos chocolates y realizando once lanzamientos, nueve de los cuales fueron en zona de strike; e incluso alcanzó las 93.3 millas por hora con su recta.

El mexicano no lanza desde 2023

Fue la tercera aparición en rehabilitación para el sinaloense, quien no lanza en la Gran Carpa desde el 29 de septiembre de 2023. En este lapso, no ha permitido carreras ni imparables, además de sumar tres ponches, mostrando un gran avance en su recuperación de esta lesión que lo dejó sin actividad desde junio del 2024, cuando se encontraba con los Astros de Houston, equipo que lo dejó en libertad en noviembre tras someterse a la Tommy John.

El derecho va poco a poco en su rehabilitación

De esta manera, el plan de trabajo que tiene Detroit para él sigue funcionando. El equipo pretende incrementar gradualmente su trabajo y evaluar su estado físico, antes de subirlo a niveles más altos dentro del sistema de ligas menores.

Sin lugar a dudas, los fanáticos de los felinos esperan con ansias el regreso del mazatleco, quien podría ser una pieza clave en el cuerpo de lanzadores de los Tigers en la parte final de la temporada regular. Con su experiencia y talento, Urquidy sería de gran ayuda para el equipo, ya sea como abridor o formando parte del bullpen.

Veterano de cinco temporadas en las Mayores y campeón con los Houston Astros en la Serie Mundial de 2022, Urquidy aún tiene mucho que ofrecer en el diamante de las Grandes Ligas, donde compila números de 27 juegos ganados y 16 derrotas, con una efectividad de 3.98 en carreras limpias admitidas.

Urquidy podría lanzar con México en el Cásico

Además, esta también es una gran noticia para la Selección Mexicana de Beisbol, que disputará el Clásico Mundial en marzo próximo, y donde el lanzador derecho podría ser de gran ayuda, en caso de recibir autorización de su equipo para jugarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui