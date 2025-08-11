Kyle Schwarber supera a Ohtani en cuadrangulares con la victoria de los Phillies sobre los Reds

Comparta este artículo

Cincinnati, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies vencieron 4-1 a los Cincinnati Reds en el primer encuentro de la serie en el Great American Ball Park, casa de los Reds. El héroe del encuentro fue el bateador designado de los Phillies, Kyle Schwarber, el cual conectó un cuadrangular en las entradas finales para asegurar la victoria de su novena.

El ganador del encuentro fue el relevista derecho Jordan Romano, con una entrada de actuación, sin permitir ningún daño y recetando un ponche; el mexicoamericano Taijuan Walker, el cual salió del encuentro sin decisión después de lanzar seis entradas de solo una anotación, permitiendo seis imparables y ponchando a dos rivales. Andrew Abbott cargó con la derrota al lanzar 7.2 entradas de seis hits y tres carreras limpias.

El encuentro comenzó con un batazo de dos estaciones por TJ Friedl y terminó timbrando en la registradora con un sencillo de Gavin Lux. El abridor de los Reds mantuvo el encuentro sin hits por cuatro entradas completas, hasta que J.T. Realmuto conectó el primer imparable para los Phillies, pero el encuentro se mantuvo sin más anotaciones hasta los últimos episodios.

En el octavo episodio, Edmundo Sosa se puso en circulación con un imparable hacia el jardín derecho y terminó anotando gracias a su gran velocidad con un doble conectado por Weston Wilson. Trea Turner conectó el segundo doblete de la entrada, enviando a Wilson a home, poniendo el encuentro 2-1 a favor de Philadelphia. Kyle Schwarber conectó un cuadrangular de dos carreras pegado al poste de foul de jardín derecho; el batazo fue revisado, pues pasó a escasos centímetros del poste amarillo, pero la repetición le dio la razón a la marcación en el terreno y contó el cuadrangular.

Para Kyle Schwarber, fue el vuelacercas número 42 de la temporada, lo que lo desempata con Shohei Ohtani en el liderato de home runs en la Liga Nacional; también lo coloca como sublíder en ese departamento de todas las Grandes Ligas. A falta de mes y medio de temporada, Schwarber lleva paso para romper su propia marca de home runs en un solo año (47), impuesta en la temporada 2023.

Fuente: Tribuna del Yaqui