La FIFA abrió la convocatoria para los voluntarios que quieran asistir al Mundial 2026

Ciudad de México.- La FIFA abrió las convocatorias para las personas que se ofrezcan como voluntarias para el Mundial 2026, a lo largo de las 16 sedes entre México, Estados Unidos y Canadá. A través de las redes sociales oficiales de la Copa del Mundo 2026, se lanzó el comunicado donde se establecen una serie de requisitos que deben cumplir las personas que apliquen para los diversos puestos.

En México se contará con tres ciudades que reciban partidos oficiales dentro de la justa mundialista: La CDMX tendrá cinco encuentros en el Estadio Azteca. El 'Coloso de Santa Úrsula' recibirá la inauguración del Mundial, así como otros dos partidos de fase de grupos y dos más de eliminación directa. El Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, albergará cuatro juegos dentro de la fase de grupos y el Estadio Monterrey de los Rayados tendrá tres partidos dentro de la primera fase y uno más en los dieciseisavos de final.

En territorio azteca, se reclutará un aproximado de 5 mil voluntarios para coordinar los 14 encuentros que tendrán los tres inmuebles mexicanos; un total de 65 mil personas aceptarán el programa y serán asignadas a las 16 ciudades sedes de la justa mundialista, en la que se jugarán más de 100 encuentros, convirtiéndola así en la más grande jamás organizada.

¿Qué requisitos deben cumplir los voluntarios para el Mundial 2026?

La FIFA estableció una serie de requisitos y normas que deben cumplir los aspirantes a voluntarios para la Copa del Mundo 2026:

El primero de ellos es tener disponibilidad de horario, para cubrir las horas que se te asignen, las cuales estarán divididas hasta en ocho turnos

Debes tener una edad mínima de 18 años .

. En caso de aplicar para otro país, debes cumplir con los requisitos migratorios de la sede a la que llegarás.

Para México, debes dominar el español y el inglés de manera fluida.

Deberás cumplir con éxito la verificación de antecedentes penales.

Tienes que acudir a las pruebas físicas y aprobarlas.

Durante agosto y septiembre del 2025, estará disponible el portal para que puedas solicitar tu puesto dentro de los grupos voluntarios; si resultas elegido, deberás acudir a los tryouts que se realizarán entre octubre y enero. A partir de diciembre de este año hasta marzo del 2026, se asignarán los roles que van a desempeñar las personas elegidas y, de marzo a junio, deberán asistir a los cursos de capacitación previo al arranque del Mundial 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui