La NFL buscará reforzar seguridad en sus estadios tras el ataque a sus oficinas centrales

Ciudad de México.- La NFL lanzó una serie de recomendaciones a los equipos para mejorar la seguridad en sus campos de entrenamiento, así como para sus estadios una vez arranque la temporada 2025-2026 de la liga. Dichas medidas se recomiendan a consecuencia de los atentados que recibió el edificio donde se albergan las oficinas centrales de la liga, las cuales eran la mira del atacante, pero debido a un error, terminó en otro piso.

El documento fue enviado por el asesor general de la liga, así como el director de seguridad, de manera directa a todos los equipos que participan en la NFL. Tras una exhaustiva evaluación y simulación de diversos escenarios, se establecieron tres protocolos para garantizar la seguridad en el desarrollo de cualquier evento relacionado con la NFL.

La primera de ellas es estar realizando evaluaciones de seguridad, actualizadas y adaptadas a cada instalación relacionada con la liga, para poder identificar cuáles son los puntos de riesgo e intentar erradicarlos; el segundo punto recomienda contar con la presencia de oficiales o guardias privados que cuenten con armas de fuego siempre que haya presencia de algún jugador o empleado de la liga y realizar una supervisión exhaustiva en el ingreso de los aficionados a los estadios, para evitar el ingreso de cualquier arma o artefacto que represente una amenaza para los atletas y demás asistentes.

El comité reconoce que estos cambios afectarán las operaciones diarias y requerirán una inversión de tiempo, coordinación y recursos. Sin embargo, no hay mayor prioridad que la seguridad y la sensación de seguridad de nuestros jugadores, entrenadores, personal y todos los que trabajan en nuestras instalaciones y sus alrededores".

Apenas a finales de julio del presente año, se reportó un tiroteo en una importante zona comercial y financiera de Nueva York, Estados Unidos. Dicho ataque se concretó dentro de un edificio que alberga la sede de unas importantes marcas inmobiliarias, así como la sede central de la NFL. Las investigaciones posteriores revelaron que el tirador era un exjugador de futbol americano y su ataque iba dirigido en contra de las oficinas de la liga profesional, pero debido a un error, terminó atacando otro piso para después quitarse la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui