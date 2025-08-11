La Selección de México tendrá su debut en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2025

Comparta este artículo

Williamsport, Estados Unidos.- La Serie Mundial de las Ligas Pequeñas está a nada de comenzar, reuniendo a lo largo de casi dos semanas, juegos llenos de emoción y tradición, en los cuales se observa a las futuras estrellas de Grandes Ligas dar sus primeros pasos en escenarios internacionales.

La Serie Mundial de Ligas Pequeñas es un torneo anual para niños menores de 12 años; se celebra en el complejo deportivo de Pequeñas Ligas en South Williamsport, Estados Unidos. El evento se celebró por primera ocasión en 1947 con el nombre de Torneo Nacional de Pequeñas Ligas y, hasta 1956, solo contaba con la participación de equipos estadounidenses, hasta que, en 1957, se permitió la participación de un equipo mexicano.

El Little League International Complex recibe cada año la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

La Liga Industrial de Monterrey fue invitada a participar en el torneo de ese año, después de haber obtenido la licencia del organismo Pequeñas Ligas; la travesía de este equipo comenzó en un torneo subregional, le siguió un regional y, por último, jugaron el torneo estatal de Texas, ganando todos los anteriores de manera invicta.

Ya en el torneo oficial, derrotaron de manera fácil al equipo Bridgeport Connecticut, con marcador de 2-1, y se enfrentaron en la final al equipo de La Mesa, California. Fue ahí cuando sucedió el famoso Juego Perfecto de Ángel Macías, logrando el título sin haber perdido ningún encuentro durante su estancia en tierras estadounidenses.

A lo largo de las 77 ediciones que se han realizado hasta el momento, solo tres equipos mexicanos han podido quedarse con el campeonato del torneo: ‘Los Pequeños Gigantes’ alzaron el título en 1957 y también en 1958, y la Liga Pequeña Linda Vista logró el campeonato en 1997.

¿Cuándo comienza la edición 2025 de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas?

La edición 2025 de la Little League World Series está programada para comenzar el próximo miércoles 13 de agosto y terminará el domingo 24 de agosto. El representante por México será la liga Swing Perfecto de Chihuahua, la cual ganó su paso después de un controversial torneo clasificatorio que cambió varias ocasiones de sede.

El primer compromiso para México será el jueves 14 de agosto, cuando enfrenten a los representantes de la Liga Pequeña Tung-Yuan de China Taipéi.

Fuente: Tribuna del Yaqui