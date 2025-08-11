LaLiga de España se acerca a tener un partido de rol regular en Estados Unidos

Comparta este artículo

Madrid, España.- La Real Federación Española de Futbol (RFEF) dio su autorización para que el partido correspondiente a la jornada 17 que sostendrán los equipos Villarreal y Barcelona se traslade al Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en la Florida, el próximo 20 de diciembre.

Con esto, la liga española está cada vez más cerca de jugar un partido de temporada regular en los Estados Unidos, algo que lleva tiempo tratando de implementar. Ahora, la RFEF trasladará a la UEFA y la FIFA, los organismos rectores del futbol, esta petición con miras a su aprobación. El primer intento de LaLiga por organizar un partido por primera vez en los Estados Unidos fue en 2018, pero la idea fue descartada después de las críticas de algunos jugadores, fanáticos y clubes. Sus intentos posteriores de jugar allí también fracasaron.

Los culés podrían jugar la jornada 17 en Miami

El presidente de la liga española, Javier Tebas, ha buscado por años seguir los pasos de otras ligas de deportes profesionales como la NBA y la NFL, que año con año realizan encuestros de temporada regular fuera de su territorio.

Es por eso que LaLiga tiene una asociación a largo plazo con el grupo deportivo y de entretenimiento Relevent Sports, el cual forma parte de la cartera de empresas de Stephen Ross, incluido el Hard Rock Stadium, los Miami Dolphins, el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno y el torneo de tenis Miami Open.

El duelo sería un buen escaparate para el Submarino Amarillo

El año pasado, la FIFA dio un paso al frente para poner fin a décadas de tradición futbolística al ordenar una revisión de su política que bloquea los partidos de las ligas nacionales que se juegan en otros países. También es probable que los fanáticos se opongan a que los partidos como locales de sus equipos se muevan a miles de kilómetros de distancia, algo que ya se ha convertido en una rutina para las ligas deportivas profesionales de Estados Unidos, de organizar juegos en Europa, Asia y América del Sur que ayuden a construir y elevar sus marcas y bases de fanáticos.

Fuente: Tribuna del Yaqui