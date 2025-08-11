LAMP: Los Águilas de Mexicali se fortalecen con la llegada de un nuevo extranjero

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali se mantienen activos, previo al arranque de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya que este lunes 11 de agosto, la directiva 'emplumada' anunció la llegada de uno de sus nuevos peloteros no nacidos en México.

Se trata del estadounidense Anthony Clay Dungan, quien se caracteriza por batear de lado de los zurdos y jugar por los diestros. El nuevo fronterizo firmó para los Kansas City Royals en el 2019 alcanzando hasta el nivel de AAA, estando muy cerca de llegar a las Grandes Ligas.

Para el 2024 pasó a la organización de San Diego Padres donde actualmente está asignado al conjunto de Chihuahuas de El Paso (AAA), donde lo ha hecho bien, ya que batea para .270 de promedio, con 40 extrabases y 23 robos en 28 intentos, cubriendo tanto el infield y como el outfield, lo que habla de la versatilidad que tiene.

El cañonero ya sabe lo que es portar los colores de los Águilas de Mexicali, ya que debutó en el beisbol invernal del país, la temporada anterior con los cachanillas, donde tuvo actividad en 33 juegos desempeñándose como segunda base cometiendo un sólo pecado en 261 capítulos jugados.

Repetimos a Clay Dungan porque consideramos de gran importancia que ya conoce nuestra liga, además que viene con mejores números en AAA. Él quería volver al equipo de Los Águilas porque le gustó mucho la organización y la ciudad. Sentimos que nos puede ayudar mucho cubriendo uno de los jardines", compartió José Amador, quien es gerente del equipo.

Cabe destacar que Clay Dungan se une al cubano Yadiel Hernández, como los importados confirmados para la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que iniciará el 15 de octubre cuando los Águilas se midan en el nido a los Charros de Jalisco.

Por otra parte, el club también ha anunciado el regreso de importantes jugadores mexicanos como es el caso de Norberto Obeso, David Reyes y su cerrador estelar, Jake Sánchez, por lo que considerando estos nombres, nuevamente el conjunto fronterizo, se perfila como uno de los favoritos para levantar la corona y soñar con representar a México, en la próxima edición de la Serie del Caribe, que se desarrollará en Venezuela.

Fuente: Tribuna del Yaqui