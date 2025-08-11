León vs Monterrey EN VIVO: ¿A qué hora y dónde VER la jornada 4 del Apertura 2025?

Comparta este artículo

León, Guanajuato.- Tras quedar eliminados de la Leagues Cup 2025, Club León y CF Monterrey retomarán su actividad de la Liga MX como parte de las acciones correspondientes a la jornada 4 del presente torneo de Apertura 2025. Este encuentro reunirá a grandes figuras del futbol mundial en la cancha, ya que por parte de 'Los Panza Verdes' estará el colombiano James Rodríguez y por Rayados tendremos al español Sergio Ramos, ambos jugadores coincidieron en el Real Madrid.

Para los pupilos de Eduardo Berizzo es un compromiso de suma importancia, pues ya no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo puntos en casa. En su último partido liguero, el cuadro esmeralda cayó por goleada de 4-1 ante Cruz Azul, resultado que se une a la derrota de 1-0 frente a Atlético San Luis y a una victoria por la mínima sobre Chivas. Esta situación los tiene en la decimoquinta posición de la tabla general con tres unidades, dos goles a favor y cinco en contra.

Por su parte, los dirigidos por Domènec Torrent han logrado reponerse de un mal debut tras caer 3-0 ante Pachuca e hilan dos triunfos consecutivos, frente a Atlético San Luis y Atlas respectivamente. En la jornada pasada, los de la Sultana del Norte se impusieron 3-1 a 'Los Rojinegros' con un hat-trick de Germán Berterame. Actualmente, el conjunto neoleonés se mantiene en el sexto lugar del campeonato con seis unidades, cuatro goles a favor y cuatro en contra.

Posibles alineaciones

León: Óscar Jiménez; Adonis Frias, Valentin Gauthier, Salvador Reyes, Iván Moreno; Rodrigo Echeverría, Ángel Estrada; Fernando Beltrán, Miguel Rodríguez, James Rodríguez; Rogelio Funes Mori.

Monterrey: Santiago Mele; Sergio Ramos, Stefan Medina, Víctor Guzmán; Gerardo Arteaga, Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Ricardo Chávez; Jesús Corona, Sergio Canales, Germán Berterame.

¿Dónde ver el partido entre León y Monterrey de la jornada 4 del Apertura 2025?

Día: Lunes 11 de agosto de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Nou Camp

Dónde ver: Tubi y Caliente TV

Fuente: Tribuna del Yaqui