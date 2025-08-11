Liga MX EN VIVO: ¿Cuándo y dónde VER el partido entre Juárez y Toluca de la jornada 4?

Comparta este artículo

Ciudad Juárez, Chihuahua.- En acciones correspondientes a la jornada 4 del presente torneo de Apertura 2025, FC Juárez recibirá la visita del Deportivo Toluca, el actual campeón de la Liga MX, en el estadio Olímpico Benito Juárez. Aunque no será un encuentro fácil, Bravos deberá aprovechar la localía para obtener un resultado positivo y aprovechar el envión anímico que le dejó su destacada participación en la Leagues Cup 2025, certamen en el que estuvieron cerca de avanzar a la instancia de Cuartos de Final.

En su último encuentro liguero, los pupilos de Martín Varini rescataron un punto de su visita a Xolos de Tijuana y, a pesar de ir perdiendo desde el minuto 52 por un autogol de Jesús Murillo, el delantero Ángel Zaldívar anotó el 1-1 definitivo casi en la recta final del cotejo. No obstante, Juárez se ubica en la penúltima posición de la tabla general con solamente dos unidades, por lo que es vital para ellos salir con resultado positivo de este compromiso.

Por su parte, 'Los Diablos Rojos' vienen de caer la jornada pasado 4-3 en casa ante Tigres UANL, en un auténtico partidazo. En ese juego, los dirigidos por Antonio 'El Turco' Mohamed iban abajo 4-1 desde el minuto 52, sin embargo, con goles de Jesús Gallardo y Marcel Ruiz en los últimos minutos lograron maquillar el resultado. Actualmente, 'El Chorizo Power' se encuentra en la cuarta posición con seis puntos, diez goles a favor y siete en contra.

Posibles alineaciones

FC Juárez: Sebastián Jurado; Jesús Murillo, Moisés Mosquera, Alejandro Mayorga; Denzell García, Homer Martínez; José Rodríguez, Ricardinho, Guilherme, Madson y Óscar Estupiñán.

Deportivo Toluca: Luis García; Everardo López, Luan, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Marcel Ruiz, Franco Romero; Jesús Angulo, Alexis Vega, Helinho y Paulinho.

¿Dónde ver el partido entre Juárez y Toluca de la jornada 4 del Apertura 2025?

Día: Lunes 11 de agosto de 2025

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Dónde ver: Tubi o Caliente TV

Fuente: Tribuna del Yaqui



