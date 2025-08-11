México ya conoce su futuro en los repechajes FIBA para el Mundial de Qatar 2027

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de conquistar de manera invicta el torneo Preclasificatorio celebrado en Ciudad Obregón, la Selección Mexicana de Basquetbol ya tiene fecha y rival para disputar la siguiente ventana de los repechajes FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027.

La selección presentó rostros nuevos en su alineación

El equipo que comanda Omar Quintero se quedó con el liderato del Grupo A en el evento que se realizó en la Arena Itson, tras superar a los representativos de Costa Rica, Barbados y Jamaica. Ahora, el siguiente compromiso de la escuadra azteca será en noviembre.

Con su primer lugar en el Preclasificatorio, México accede a la siguiente fase de las eliminatorias, ubicándose en el grupo A, donde tendrá como rivales a los Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua.

'Pako' Cruz lideró a la escuadra azteca en este evento

El debut para los tricolores en esta fase será el viernes 28 de noviembre cuando reciban a República Dominicana como locales y después se pagará la visita el 1 de diciembre. La segunda ventana será el 26 de febrero contra Nicaragua y el 1 de marzo ante Estados Unidos, ambos juegos de visita.

Omar Quintero busca llevar lejos al Tri de basquet

En esta primera ronda, los tres mejores equipos de cada grupo avanzan a la segunda fase, donde se integran los sobrevivientes del Grupo A con los del Grupo C y los del Grupo B con los del D para formar dos nuevos grupos, y ahí los tres mejores conjuntos de cada sector y el mejor cuarto lugar obtendrán su pase a la FIBA Basketball World Cup 2027.

Omar Quintero, tras finalizar el Preclasificatorio, dejó en claro que le gustaría disputar dichos encuentros como local de nueva cuenta en territorio sonorense. El coach señaló que su gran objetivo es calificar a México a un mundial por segunda ocasión consecutiva, algo que no se consigue desde la década de los 70.

El calendario

Fechas confirmadas para México en la primera ventana FIBA

28 de noviembre: México vs. República Dominicana (local)

1 de diciembre: República Dominicana vs. México (visitante)

26 de febrero: Nicaragua vs. México (visitante)

1 de marzo: Estados Unidos vs. México (visitante)

3 de julio de 2026: México vs. Nicaragua (local)

6 de julio: México vs. Estados Unidos (local)

Fuente: Tribuna del Yaqui