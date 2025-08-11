Noche histórica para A'ja Wilson: es la primera con un doble-doble de 30-20 en la WNBA

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Historia pura fue la que se vivió la noche del domingo en la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nevada, donde A'ja Wilson anotó 32 puntos y atrapó 20 rebotes para convertirse en la primera jugadora en la historia de la WNBA en anotar más de 30 puntos y capturar al menos 20 rebotes en un juego cuando Las Vegas Aces vencieron por 94-86 a Connecticut Sun.

A'ja, que empató un récord personal con 20 rebotes, agarró casi tantos tableros como todo el equipo de Connecticut (23) y Las Vegas (18-14) ganó su cuarto consecutivo, su mejor racha de la temporada.

La jugadora ya es histórica en la WNBA

Después de esta increíble actuación, solo había una forma en que la entrenadora de Aces, Becky Hammon, podría describir a la actual MVP de la WNBA, A'ja Wilson: "Es solo A'ja siendo A'ja", dijo mientras sacudía la cabeza con asombro.

Wilson terminó la jornada con 32 puntos al irse 13 de 25 en tiros para acompañar la segunda noche de 20 rebotes de su carrera. Fue su doble-doble 14 de la temporada.

"Es enorme", dijo Wilson, quien registró el juego número 30 de su carrera con 30 puntos y el sexto esta temporada. "Ni siquiera sabía, a pesar de la cantidad de grandes (jugadoras) que tenemos en esta liga, es una especie de sorpresa que esté sucediendo ahora. Es una bendición. Amo lo que hago. Amo lo que hago. Me encanta mucho, así que cada vez que puedo salir y jugar baloncesto de la manera que amo, y el equipo, y todos nos involucramos, estoy feliz con eso".

Otra que no deja de sorprenderse con la actuación de A'ja es su compañera de equipo, Jackie Young, quien no reparó en elogios para su coequipera en las Aces.

Todas las noches aparece, y creo que es por eso que es tan buena en lo que hace", dijo Young. "Es una trabajadora súperdura, así que es genial ver que su arduo trabajo da sus frutos. Al mismo tiempo, le están trayendo equipos dobles, equipos triples a ella, y ella tiene que navegar por eso y jugar fuera de eso. Todavía es capaz de poner números locos todas las noches".

Wilson, quien esta temporada se convirtió en la jugadora que más rápido y la segunda más joven en anotar 5,000 puntos en su carrera, ocupa el primer lugar en juegos de 30 puntos desde que ingresó a la liga en 2018.

Sus compañeras la felicitaron, después de su hazaña

"Es genial tener mi nombre en los libros de récords cuando se trata de eso", dijo Wilson, quien cumplió 29 años el viernes. "Estoy bastante seguro de que habrá mucho seguimiento. Así que sí, es genial ser el primero".

Fuente: Tribuna del Yaqui