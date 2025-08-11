Puerto Rico va por el Clásico Mundial de Beisbol: Llegan dos leyendas de la MLB al banquillo

Comparta este artículo

San Juan, Puerto Rico.- A poco menos de un año para que arranque el Clásico Mundial de Beisbol, algunos selecciones siguen afinando detalles, como es el caso de Puerto Rico, que este lunes 11 de agosto, sorprendió con la llegada de dos 'viejos conocidos' de las Grandes Ligas.

Se trata de Edgar Martínez y Juan González, quienes llegan para integrarse al cuerpo técnico que encabeza Carlos Beltrán como gerente general, Yadier Molina como mánager y Francisco Lindor como capitán de la escuadra que va por su primera corona del torneo.

Con dichos nombres, ya hay esperanza de que los boricuas pudieran ganar el Clásico Mundial de Beisbol, después de terminar en el segundo lugar en el 2013 y el 2017, pero de caer en la ronda de semifinales en la pasada edición, justamente ante la Selección Mexicana.

Cabe destacar que los dos nombres que suma la isla, son incorporados al miembro del Salón de la Fama. En el caso de Edgar Martínez, es un dos veces ganador al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Mientras que actualmente es el director de estrategia de bateo de Seattle.

A su vez, González ya estuvo en el cuerpo técnico del equipo en los Clásicos del 2017 y del 2023, y es conocido por obtener la medalla de oro como dirigente de la selección mayor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018 y en los Panamericanos del año siguiente. También dirigió al combinado boricua en los torneos Premier12 de ese mismo año y del 2024, además comandó a la selección Sub-23 a un histórico segundo lugar en la Copa Mundial Juvenil del año pasado.

Con todas estas credenciales, las dos figuras de Puerto Rico, llegan para fortalecer un equipo que luce para ser de los más competitivos y favoritos para por fin levantar el campeonato internacional del 'Rey de los Deportes'.

Martínez y González son los nombres más recientes en unirse como coaches o dirigentes para el Clásico Mundial de Beisbol del próximo año. Cabe destacar que Albert Pujols dirigirá al poderoso lineup de la República Dominicana, quien es otra de las selecciones favoritas.

Por su parte, Andruw Jones pasó de ser coach de la banca de Países Bajos a capataz del conjunto de Europa. Mientras que Dusty Baker liderará a Nicaragua y el mánager de los Estados Unidos, Mark DeRosa, tendrá al veterano Andy Pettitte y Matt Holliday en su cuerpo técnico.

Fuente: Tribuna del Yaqui