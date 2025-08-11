"Soy honrado" Gonzalo Pineda rompe el silencio y habla de que lo motivó a salir del Atlas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gonzalo Pineda, exdirector técnico del Atlas, explicó las razones de por qué presentó su renuncia a la directiva del club. El exfutbolista dejó el cargo de entrenador de los 'Rojinegros' tras su derrota por goleada ante el Pachuca, en la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Pineda fue nombrado como director técnico del club en diciembre del 2024 y, desde entonces, disputó 20 encuentros de liga con el Atlas, en los cuales solo pudo obtener cinco victorias, siete empates y ocho derrotas. Dejó al club en posición 12 de la Liga MX, con solo cuatro puntos conseguidos. En la Leagues Cup 2025 tuvo un peor paso, pues se despidió del certamen en fase de grupos, después de perder los tres encuentros en contra de clubes de la MLS.

El exseleccionado nacional confesó haber tomado la decisión tras evaluar su desempeño a lo largo del 2025 con el club, con el cual no tuvo los mejores resultados y prefirió hacerse a un lado, en modo de agradecimiento para que la directiva busque a alguien que pueda retomar el buen rumbo. "El motivo principal por el cual me hago a un lado es porque soy honrado; agradecerle a Grupo Orlegi que me trataron muy bien. Decidí limpiarles el camino y rescatar el torneo", señaló.

También aclaró que el ambiente dentro del grupo se estaba debilitando, después de los últimos resultados en la cancha, y no quería que sus jugadores se siguieran exponiendo con el sistema que él maneja. "Sentí un entorno negativo y que impactaba en la confianza de los jugadores. Este tema de la rotación fue criticado". Por último, comentó que espera que la afición siga apoyando al club con la pasión que les caracteriza, pues en las últimas semanas, Pineda recibió una ola de críticas por el desempeño del club.

¿Atlas ya tiene al reemplazo?

Según informes de medios capitalinos, el club Atlas se puso en contacto con el entrenador argentino Diego Cocca, el cual fue el último técnico que les dio un título, logrando un bicampeonato en el Apertura 2021; fue despedido a mediados del 2022, después de un mal paso en el Clausura 2022. La otra opción para la directiva 'Rojinegra' sería Vicente Sánchez, exentrenador del Cruz Azul.

