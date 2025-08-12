18 equipos buscarán quedarse con el Torneo Internacional de Beisbol Joyas del Mar de Cortez

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Del 29 al 31 de agosto en Guaymas, Sonora, se realizará uno de los eventos más esperados, el Torneo Internacional de Beisbol Joyas del Mar de Cortez, donde se espera la presencia de 18 novenas, que saltarán al campo en busca de llevarse la corona.

A semanas del certamen, el ambiente aumenta y los clubes protagonistas se declaran listos para encabezar la cuarta edición dedicada al exprofesional José Antonio Elguezabal Barraza, quien es una de las figuras más respetadas del bello puerto.

Las acciones se llevarán a cabo en los campos de la Unidad Deportiva Julio Alfonso, en esta fiesta beisbolera que espera hacer vibrar a la región en estos tres días de competencia. Organizadores del torneo revelaron que para mayores de 50 años de edad, estarán presentes equipos de La Paz, California Premier de Tijuana, Legendarios de Mexicali, Cactus de Hermosillo, Márgaros de San Luis Río Colorado, Café Café de Obregón, Veteranos de Empalme, Lecheros de Esperanza, Yoris de Obregón, Veteranos de Nogales, además de las escuadras del puerto: Delfines de Guaymas y Autoeléctrica Valencia.

Jugadores esperan la llegada del torneo

A su vez, Gatos de Los Mochis, Culiacán-Mazatlán, Club Veteranos Mochicahui, Ostioneros de Los Ángeles, Yaquis de Phoenix y Cañeros de Tucson son otros de los equipos que ya oficializaron su arribo a este evento deportivo, que se celebrará en Sonora.

Cabe destacar que el actual campeón es la novena Yaquis de Phoenix, que entre sus jugadores trae al exjugador de las Grandes Ligas, y uno de los mejores relevistas mexicanos de los últimos tiempos, Luis Ignacio 'Chicote' Ayala.

Además de la presencia del también exlanzador de los Yaquis, al campo saltarán expeloteros profesionales de la talla de Maximino León, Isidro Monge, Mario Mendoza, Alfonso 'Houston' Jiménez, Ronaldo Camacho, Raúl Cano, Alonso Téllez, Ramón 'Abulón' Hernández y muchos más.

A su vez, el protagonista de la noche, José Antonio Elguezabal Barraza, recibirá durante la inauguración programada para el viernes 29 de agosto en la Unidad Deportiva, un gran reconocimiento por parte de los peloteros y la afición de Guaymas.

Habrá 18 equipos

Según información de los organizadores del torneo, varios inmortales del beisbol mexicano ya confirmaron su asistencia, por lo que se espera que esta edición sea histórica.

Fuente: Tribuna del Yaqui