Alerta en Dodgers: Shohei Ohtani enfrenta demanda por enriquecimiento ilícito tras fraude

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una nueva polémica llegó para la superestrella de la MLB, Shohei Ohtani, pues se habría puesto una demanda en su contra. Según informes, se acusa al jugador de Los Angeles Dodgers y a su representante de sabotear un proyecto inmobiliario en Hawái, Estados Unidos, el cual costó más de 240 millones de dólares.

La demanda se presentó en el Tribunal de Circuito de Hawái. El agente de Ohtani, Nez Balelo, solicitó formar parte de la junta directiva del proyecto; cuando tuvieron una parte considerable de las acciones, le solicitaron a Kingsbarn Realty Capital, principal socio comercial del proyecto, que Kevin Hayes Sr., desarrollador comercial, y Tomoko Matsumoto, corredor de bienes raíces, fueran retirados del desarrollo.

Los cargos que enfrentarían Ohtani y su representante serán interferencia ilícita y enriquecimiento injusto; los afectados también relataron que Ohtani y Balelo intentaron interferir sin éxito en otros proyectos inmobiliarios de la zona. "Balelo y Otani, quienes fueron incorporados al proyecto únicamente por el valor promocional y de marca de Otani, explotaron su influencia como celebridades para desestabilizar y, en última instancia, desmantelar el papel de los demandantes en el proyecto", se lee en el documento.

CAA Baseball, agencia a la cual pertenece Nez Balelo, se negó a hacer declaraciones sobre el tema y tampoco se pudo contactar con los directores de la marca responsable del proyecto. De igual manera, se constató que los demandantes tenían más de 11 años planificando este proyecto y que desde el 2023, firmaron a Ohtani, pues veían en él una figura inmejorable para ser la cara de la ambiciosa construcción.

Esta es la segunda acusación que enfrenta Shohei Ohtani y sus asistentes personales, pues en marzo del 2024, se le acusó a su intérprete, Ippei Mizuhara, de haber utilizado dinero del beisbolista para realizar apuestas deportivas. Tras casi un año de juicios, en febrero del 2025 se sentenció a Mizuhara a cinco años de prisión y una fianza de 18 millones de dólares como reparación del daño.

Fuente: Tribuna del Yaqui