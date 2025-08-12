¡Cerca de jugar con Messi! Inter Miami le 'robaría' a este importante futbolista a Cruz Azul

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mercado de fichajes para Cruz Azul sigue muy movido y ahora podrían perder a uno de sus pilares en la defensa central. Distintos medios reportan que el Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi, busca hacerse con los servicios de Gonzalo Piovi, quien arribó a 'La Máquina' para el Clausura 2024. Tras un par de grande torneos y con una Concacaf Champions League en su palmarés, el originario de Morón estaría cerca de arribar

Fuentes como César Luis Merlo, uno de los periodistas más confiable en cuanto al futbol de estufa se refiere, informó que la directiva cementera tiene negociaciones avanzadas con el club de la MLS para vender al defensa argentino. En caso de concretarse, el conjunto capitalino sufriría una importante baja y es que Piovi había sido titular indiscutible al mando de Nicolás Larcamón, acumulando un total de 74 partidos, seis asistencias, 16 amarillas y dos expulsiones en 6 mil 230 minutos de juego.

En estos momentos hay negociaciones entre Inter Miami y Cruz Azul. En La Noria están dispuestos a aceptar la oferta si se acerca a los 7 MDD (hace un año y 8 meses pagaron 4 MDD por él) Si Inter Miami pone el dinero, pienso que se va a dar", escribió Adrián Esparza Oteo, reporte de TUDN, en su cuenta de X.

Asimismo, Esparza Oteo mencionó que la directiva del Inter Miami le hizo un seguimiento especial a Gonzalo Piovi durante su participación en la Leagues Cup 2025. Es probable que el argentino ya no pueda ser utilizado para el partido del próximo sábado 16 de agosto, ya que la negociación en este momento está avanzando muy rápido. De darse esta posibilidad, además de compartir vestidor con Messi, el defensor de 32 años será compañero de figuras como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y su también paisano, Rodrigo de Paul.

Cruz Azul no pretendía sufrir más bajas para enfrentar de lleno el Apertura 2025 de la Liga MX, sin embargo, si el cuadro estadounidense alcanza las cifras que pretende la directiva, es muy probable que permita que se dé la salida de Piovi al equipo dirigido por Javier Mascherano. Anteriormente, el futbolista ha defendido la playera de equipos de su país natal como Vélez Sarsfield, Argentinos Junios, Racing Club, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Defensa y Justicia y Club Atlético Colón.

Fuente: Tribuna del Yaqui