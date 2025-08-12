Conoce quiénes son los boxeadores que estarán en el respaldo de 'Canelo' ante Crawford

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- Saúl 'Canelo' Álvarez y el invicto Terence Crawford protagonizarán en septiembre una de las peleas más atractivas de todo el año, pues se trata de dos pugilistas que en los últimos años han dominado la lista de los mejores libra por libra del boxeo.

Este martes 12 de agosto, parte de la cartelera del combate fue revelado por Turki Al Alshikh, quien ya oficializó las contiendas que tendrá la histórica velada en Las Vegas. Entre los cruces, destaca el enfrentamiento coestelar entre Christian Mbilli y Lester Martínez, dos boxeadores invictos que buscarán dar el salto de calidad a la categoría de los supermedianos.

De igual forma, el magnate promotor de la velada, Turki Al Alshikh, comentó otras dos peleas que habrá en la capital del boxeo el próximo 13 de septiembre. En el peso superwelter, Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. saltarán al ring en un enfrentamiento que promete sacar chispas, debido al estilo que tienen los dos guerreros.

Por su parte, la última pelea confirmada hasta este momento es la de Mohammed Alakel y John Ornelas, quienes tendrán un combate a seis asaltos, en la división de peso ligero, en lo que será solo la puerta para la tan esperada pelea entre el pugilista tapatío y el estadounidense.

Por otra parte, se espera que en los próximos días se anuncie la tercera pelea como profesional del medallista olímpico Marco Verde, ya que el propio Eddy Reynoso dio a conocer hace unos días que el sinaloense estaría en los respaldos de Saúl 'Canelo' Álvarez, ya que se busca que él sea la próxima cara del boxeo.

Aunque no son malos nombres los que están en la lista de la velada, muchos aficionados y expertos de boxeo señalan que es un cartel flojo, pues no se cuenta con ninguna otra figura o campeón mundial consolidado, por lo que son solo Crawford y 'Canelo' los que se roban los reflectores.

Por otra parte, uno de los atractivos que sí tendrá la función es que será la primera vez que el tapatío tenga una pelea en Netflix, lo que generaría un atractivo para todos los suscriptores de dicha aplicación en disfrutar la velada.

