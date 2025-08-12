Cruz Azul vs Santos Laguna EN VIVO: ¿Cuándo y dónde VER la jornada 5 de la Liga MX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de su reciente triunfo frente a Atlético San Luis, el Cruz Azul de Nicolás Larcamón sigue sin convencer con su accionar a un gran sector de la afición celeste. En medio de los fuertes rumores por la posible salida del argentino Gonzalo Piovi, 'La Máquina' recibirá la visita de Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido correspondiente a la jornada 5 del presente torneo de Apertura 2025 del futbol mexicano.

El cuadro cementero se encuentra ante la posibilidad de seguir cosechando victorias y es que, aunque en su último partido salió vencedor, el conjunto de la Comarca Lagunera ha sido unos de los peores equipos de la Liga MX en los últimos años. En su último compromiso liguero, los capitalinos salieron con los tres puntos de su visita al Estadio Alfonso Lastras y con goles de Rodolfo Rotondi y otro más de Ángel Sepúlveda, derrotaron 2-1 a los potosinos.

Actualmente, los celestes son quintos de la tabla general con ocho puntos, producto de dos triunfos y el mismo número de empates, con nueve goles a favor y cinco en contra. Además, Cruz Azul tiene en 'El Cuate' Sepúlveda al líder de goleo momentáneo con cinco anotaciones. Aunado a las críticas por el funcionamiento del equipo, los aficionados cementeros podrían ver partir a Gonzalo Piovi, uno de los pilares en la defensa central, quien es pretendido por el Inter Miami.

Por su parte, los dirigidos por Francisco Rodríguez vienen en un mejor momento con respecto al que vivieron la temporada pasada. Bajo el mando del español, 'Los Guerreros' han mostrado un futbol más atractivo y los resultados han ido llegando. La fecha pasada, Santos venció 1-0 a Chivas con un tanto solitario de Bruno Barticciotto por la vía penal, resultado que los coloca en el séptimo lugar de la clasificación con seis unidades, con seis goles a favor y cinco en contra.

Posibles alineaciones

Santos Laguna: Carlos Acevedo, Javier Abella, Edson Gutiérrez, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría, Kevin Balanta, Javier Güémez, Aldo López, Fran Villalba, Rámiro Sordo y Bruno Barticciotto.

Cruz Azul: Kevin Mier, Ignacio Rivero, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez, Luka Romero, José Paradela, Mateusz Bogusz y Ángel Sepúlveda.

¿Dónde ver el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna de la jornada 5 del Apertura 2025?

Día: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Dónde ver: Canal 5, TUDN o VIX Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui