¡Debut de Allan Saint-Maximin! Dónde ver EN VIVO el América vs Tigres del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- El fichaje más importante del año en la Liga MX hará su presentación en las canchas mexicanas este fin de semana en el encuentro de las Águilas del América contra los Tigres de la UANL. El francés Allan Saint-Maximin tendrá su debut con el club 'Azulcrema', tras firmar uno de los contratos más lucrativos en los últimos años.

Las Águilas del América cerraron el acuerdo con Saint-Maximin con un contrato que comprende al menos cinco años y una cifra cercana a los 12 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados en el futbol azteca. Allan Saint-Maximin cuenta con gran experiencia en el futbol europeo, destacando con el Newcastle de la Premier League; llega procedente del Al-Ahli, de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

Las Águilas marchan en la sexta posición de la Liga MX, al conseguir ocho puntos durante las cuatro jornadas anteriores; en el arranque del Apertura 2025, empató a un gol contra Bravos de Juárez. Las Águilas consiguieron su primera victoria del torneo en la jornada 2, en contra de Xolos de Tijuana; en su tercer compromiso, volvieron a empatar, ahora contra los Rayos del Necaxa, y en su último partido, vencieron a los Gallos Blancos del Querétaro por la mínima.

Los Tigres de la UANL llegan en un mejor momento, ya que marchan en segunda posición de la tabla, pues han ganado sus tres encuentros disputados. En la jornada 1, se aplazó su encuentro contra Chivas de Guadalajara, debido a la remodelación del Estadio Akron; para la jornada 2, vencieron a Juárez y después, lograron derrotar al actual campeón, Diablos del Toluca. Su tercer encuentro fue contra el Puebla, al cual vencieron por goleada, con marcador de 7-0.

Cómo ver el debut de Allan Saint-Maximin en el América vs Tigres de la jornada 5:

Estadio: Universitario de la UANL, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 16 de agosto

Hora: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca

Allan Saint-Maximin fue presentado de manera oficial la mañana de hoy martes, 12 de agosto, mediante las redes sociales del equipo; el jugador ya se encuentra entrenando con el equipo y se dijo entusiasmado de hacer su debut oficial en la Liga MX y espera conseguir el primer título en su carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui