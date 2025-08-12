Diego Cocca regresa como entrenador al Atlas; logró el bicampeonato en el 2022 con el club

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La directiva del Atlas confirmó los rumores en torno a quién llegaría a dirigir el banquillo y anunciaron el regreso del entrenador argentino, Diego Cocca, tras tres años de haber salido del club. El anterior técnico, Gonzalo Pineda, anunció su retiro del equipo el pasado domingo, 10 de agosto, debido a los malos resultados del equipo en la Liga MX y la Leagues Cup.

El entrenador argentino llega al club de Guadalajara, Jalisco, en medio de una crisis deportiva, pues tiene una racha de cinco derrotas al hilo y seis partidos sin ganar, incluyendo la fase de grupos de la Leagues Cup; su última victoria fue el 11 de julio, en contra del Puebla en la jornada 1 del Apertura 2025. Los 'Rojinegros' se encuentran en la posición 12 del futbol mexicano con solo 4 puntos obtenidos y fueron eliminados de la Leagues Cup sin poder conseguir una victoria.

El 11 de octubre del 2022, el Atlas anunció la llegada de Cocca como su nuevo director técnico. Desde su llegada logró mejorar el nivel del club, pero fue hasta tres torneos después que lograron alcanzar la gloria; el Atlas logró ganar el título en el Apertura 2022, rompiendo una sequía de 70 años sin poder ganar la liga. En el Clausura 2022 lograron ganar el bicampeonato, convirtiéndose en el tercer club en la historia de la Liga MX en cumplir ese hito.

A mediados de noviembre del 2022, Tigres de la UANL anunciaron la llegada del flamante entrenador y, tras una corta pero exitosa actuación, fue nombrado como técnico de la Selección Mexicana, pero tras unos meses, fue destituido después de quedar eliminado de la Liga de las Naciones. También tuvo su paso por España, al dirigir por un corto plazo al Real Valladolid, y el último equipo en el que militó fue Talleres de la liga argentina, pero renunció a su cargo tras mes y medio, debido a diferencias con el club.

El club Atlas lanzó el comunicado a través de sus redes sociales, con un emotivo mensaje recordando las anteriores etapas de Diego Cocca con el equipo. "Atlas FC informa que Diego Martín Cocca asume el cargo de Director Técnico del Primer Equipo Varonil para el Torneo Apertura 2025. Damos la bienvenida a la Academia AGA a un hombre de casa. Es momento de volver a trabajar juntos, de luchar codo a codo por estos colores".

Fuente: Tribuna del Yaqui