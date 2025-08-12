El sonorense Misael Cabrera buscará obtener su pase a las semifinales en la Copa Mundial del CMB

Comparta este artículo

Riad, Arabia Saudita.- Fue a principios de año cuando el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) sorprendió al gremio al anunciar la realización de la primera Copa Mundial; ahora, a ocho meses de esa noticia, un sonorense se encuentra muy cerca de entrar a la élite.

Se trata del cajemense Misael Cabrera Urías, quien este miércoles 13 de agosto por la mañana se medirá ante el invicto Mujibillo Tursunov, por el boleto a las semifinales del también torneo denominado como el Grand Prix, de boxeo profesional.

La contienda será en la división de los superligeros y se llevará a cabo en Riad, capital de Arabia Saudita, donde, además del sonorense, más de 50 pugilistas saltarán a la acción en busca de avanzar a la siguiente ronda.

Otro a la lista

La contienda representa una gran prueba para el de la colonia '410', de Ciudad Obregón, ya que el uzbeko mantiene una marca invicta de siete victorias y cero derrotas, con dos nocauts, y viene de eliminar al argentino Alan Dutra en los octavos de final.

Cabe destacar que este es el tercer boxeador con marca perfecta que enfrentará el cajemense en el Grand Prix; en la primera ronda venció a Joseph Abudy, quien llegaba con récord de 6-0. Mientras que en octavos, superó por decisión unánime al jovencito mexicano Aaron Barajas, que ostentaba una marca de 8-0.

Por otra parte, el torneo comenzó en abril con 128 peleadores compitiendo en cuatro divisiones. Misael Cabrera, además de ser el único sonorense que participa en el formato, también es el único boxeador azteca que se mantiene con posibilidades de ganar la Copa del Mundo en la división de los superligeros.

Debido a la exigencia de este reto, el sonorense hizo campamento con el destacado entrenador Jay Najar, mejor conocido como 'Panda', quien viajó junto con el mexicano a la sede del torneo.

A su vez, contabilizando al cajemense, otros dos mexicanos también verán actividad en el torneo, pero en otras categorías; se trata de Emiliano Aguillón, quien chocará ante Chapelle, de Francia, y Brandon Mosqueda, quien intercambiará metralla contra Bakhtiyorov, de Uzbekistán, en dos peleas que igualmente pintan para robarse los reflectores en la capital de Arabia Saudita.

Fuente: Tribuna del Yaqui