El Thunder encabeza la jornada inaugural de la NBA y el calendario navideño

Nueva York, Estados Unidos.- La campaña anterior, el Oklahoma City Thunder se sintió menospreciado cuando se quedó fuera del calendario navideño de la NBA; eso no será un problema este año. La National Basketball Association (NBA) anunció su calendario de encuentros navideños y en este destaca el duelo que sostendrán el MVP Shai Gilgeous-Alexander y el campeón Thunder en casa, recibiendo a Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs como parte de la quíntuple cartelera anual de la liga el 25 de diciembre.

Los otros juegos programados en la Navidad fueron anunciados este martes, siendo estos Cleveland Cavaliers en Nueva York Knicks, Houston Rockets ante LeBron James y Los Angeles Lakers, y el probable debut de la primera selección del pasado draft, Cooper Flagg, y los Dallas Mavericks visitando a los Golden State Warriors, y Minnesota Timberwolves jugando en Denver ante los Nuggets.

Cooper Flagg se estrenará en la liga ante los Warriors

También se dio a conocer que algunos juegos de la Copa de la NBA están programados para ser lanzados el miércoles y el calendario completo, 80 de los 82 juegos para todos los equipos, se dará a conocer el jueves. Los dos juegos restantes para cada club se llenarán en diciembre según cómo les vaya a los equipos en la Copa de la NBA.

El entrenador del Thunder, Mark Daigneault, dijo la temporada pasada después de quedarse sin jornada navideña: "Ellos hacen el horario. Lo jugamos. A nuestros jugadores, lo sé, les hubiera gustado jugar en Navidad porque es un día básico en la temporada de la NBA. Pero no podemos controlar eso".

Se les cumple

Pero de alguna manera, Oklahoma se salió con la suya esta temporada, ya que los campeones de la NBA suelen ser invitados a jugar en Navidad la temporada siguiente; y cuando el Thunder venció a Indiana Pacers en las Finales la temporada pasada, se ganaron su derecho a estar en esta jornada.

Los Pacers no fueron tomados en cuenta por Santa Claus

Por el contrario, los Pacers, campeones de la Conferencia Este, se encuentran entre los desaires navideños de este año, después de perder a Tyrese Haliburton por un desgarro en el tendón de Aquiles que lo dejará fuera de juego durante toda esta temporada y ver a Myles Turner optar por firmar con Milwaukee en la agencia libre.

Noche de apertura

La temporada NBA comienza oficialmente con la noche inaugural el 21 de octubre, cuando el Thunder recibirá sus anillos de campeonato antes de ser anfitriones de Kevin Durant y los Rockets en el primer juego de la temporada.

LeBron y Luka abrirán la campaña ante los Warriors

A eso le seguirán Stephen Curry, Jimmy Butler y Golden State enfrentándose a James, Luka Doncic y los Lakers en el segundo juego de la doble cartelera de NBC. Esos son los únicos dos juegos en la noche inaugural.

Fuente: Tribuna del Yaqui