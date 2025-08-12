¡Es oficial! Allan Saint-Maximin llega al América con un contrato histórico en la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las Águilas del América hicieron oficial la firma de Allan Saint-Maximin, el cual ya se integró al grupo y debutará esta misma semana. El acuerdo es un contrato multianual con una cifra que lo coloca entre las transacciones más costosas en la historia del futbol mexicano.

El futbolista francés aterrizó en la CDMX desde el pasado viernes 8 de agosto y fue recibido por cientos de aficionados del club; esa misma tarde dio sus primeras declaraciones en México, en las cuales confesó estar muy emocionado y dio las gracias a todos los aficionados que se dieron cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México para recibirlo; fue escoltado hasta un lujoso hotel y el sábado viajó a Dallas, Estados Unidos, para solicitar su visa de trabajo. En el transcurso del fin de semana, regresó a la capital del país para los estudios médicos con el club 'Azulcrema' y concretar la firma de su contrato.

Saint-Maximin llegó a un acuerdo con el América que lo unirá al club hasta el torneo Apertura 2030, es decir, estará con el equipo por al menos cinco años; la transacción se cerró en 12 millones de dólares, lo cual lo coloca como uno de los jugadores mejor pagados en la historia de la Liga MX. Desempeñará la posición de extremo izquierdo ante la posible salida de Brian Rodríguez y se espera que haga su debut en la jornada 5 del Apertura 2024, en contra de los Tigres de la UANL.

La presentación fue mediante las redes oficiales del equipo, con un corto pero contundente mensaje: "¡Bienvenido al Club América, Allan! Oficialmente… ¡Eres Águila!", encabezó la publicación acompañada de una foto del jugador vistiendo los colores del club. De igual manera, comenzaron a circular videos de Allan entrenando de manera normal con el resto del grupo y, hasta un video, donde se observa que le hacen el 'pasillo de bienvenida' al terminar las prácticas.

Allan Saint-Maximin nació el 12 de marzo de 1997 en Châtenay-Malabry, Francia. Su debut profesional fue con el Saint-Étienne, que actualmente se encuentra en la League 2 de Francia. Cuenta con amplia experiencia con los equipos de Mónaco, Bastia, Niza, Hannover 96, Fenerbahce y Newcastle, con el cual destacó en la Premier League. El último club con el que jugó fue el Al-Ahli en la Liga Profesional de Arabia.

Fuente: Tribuna del Yaqui