Kirby brilla en la lomita ante los Orioles y Muñoz logra su rescate el 28

Baltimore, Estados Unidos.- George Kirby espació tres imparables a lo largo de siete entradas completas y los Seattle Mariners derrotaron el martes por 1-0 a los Baltimore Orioles para conseguir su octava victoria consecutiva.
Seattle anotó la única carrera del encuentro en la parte alta de la primera entrada, cuando el cubano-mexicano Randy Arozarena abrió el juego con un sencillo, se robó la segunda y luego anotó con el hit de Josh Naylor con dos outs.
Esa fue toda la ofensiva que necesitaron los Mariners, y el brazo estelar de Kirby (8-5), quien ponchó a siete sin dar una base por bolas. Eduard Bazardo y Gabe Speier trabajaron en el octavo, y el mexicano Andrés Muñoz trabajó hasta el noveno para su 28vo salvamento en 34 oportunidades.
El mochiteco retiró a los dos primeros bateadores que enfrentó, incluido un ponche a Jordan Westburg; luego regaló bases por bolas a Gunnar Henderson y Adler Rutschman le pegó sencillo, pero enseguida obligó a Ryan Mountcastle a roletear a las paradas cortas para el último out del encuentro.
Con este resultado, Seattle se acercó a medio juego de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana, y los Astros jugaron en Boston el martes por la noche.
Dean Kremer (8-9) fue derrotado, a pesar de una gran salida de una carrera y cinco hits en ocho entradas, pero la labor de su rival monticular fue mejor. Kirby permitió que solo un hombre llegara a la posición de anotar, cuando Henderson conectó un doble con dos outs en el cuarto. Rutschman luego se ponchó tirándole.
Los Marineros solo se fueron de 2-1 con corredores en posición de anotar. Cal Raleigh, el actual líder de jonrones de todo el beisbol, se fue de 4-0 para Seattle.
-
Estadística clave
Fue la blanqueda número 13 que reciben los Orioles este año, su mayor cantidad desde que fueron blanqueados 15 veces mientras tenían marca de 47-115 en la campaña de 2018.
-
A continuación
Seattle enviará al diestro Logan Gilbert (3-4) al montículo el miércoles por la noche, para enfrentar al zurdo Trevor Rogers (5-2) de los Orioles, en el segundo encuentro de la serie.
Fuente: Tribuna del Yaqui