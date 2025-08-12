Kirby brilla en la lomita ante los Orioles y Muñoz logra su rescate el 28

Comparta este artículo

Baltimore, Estados Unidos.- George Kirby espació tres imparables a lo largo de siete entradas completas y los Seattle Mariners derrotaron el martes por 1-0 a los Baltimore Orioles para conseguir su octava victoria consecutiva.

Seattle anotó la única carrera del encuentro en la parte alta de la primera entrada, cuando el cubano-mexicano Randy Arozarena abrió el juego con un sencillo, se robó la segunda y luego anotó con el hit de Josh Naylor con dos outs.

Esa fue toda la ofensiva que necesitaron los Mariners, y el brazo estelar de Kirby (8-5), quien ponchó a siete sin dar una base por bolas. Eduard Bazardo y Gabe Speier trabajaron en el octavo, y el mexicano Andrés Muñoz trabajó hasta el noveno para su 28vo salvamento en 34 oportunidades.

Arozarena es felicitado después de anotar

El mochiteco retiró a los dos primeros bateadores que enfrentó, incluido un ponche a Jordan Westburg; luego regaló bases por bolas a Gunnar Henderson y Adler Rutschman le pegó sencillo, pero enseguida obligó a Ryan Mountcastle a roletear a las paradas cortas para el último out del encuentro.

Con este resultado, Seattle se acercó a medio juego de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana, y los Astros jugaron en Boston el martes por la noche.

Dean Kremer (8-9) fue derrotado, a pesar de una gran salida de una carrera y cinco hits en ocho entradas, pero la labor de su rival monticular fue mejor. Kirby permitió que solo un hombre llegara a la posición de anotar, cuando Henderson conectó un doble con dos outs en el cuarto. Rutschman luego se ponchó tirándole.

Kremer tuvo una buena labor, pero perdió el duelo

Los Marineros solo se fueron de 2-1 con corredores en posición de anotar. Cal Raleigh, el actual líder de jonrones de todo el beisbol, se fue de 4-0 para Seattle.

Estadística clave

Fue la blanqueda número 13 que reciben los Orioles este año, su mayor cantidad desde que fueron blanqueados 15 veces mientras tenían marca de 47-115 en la campaña de 2018.

A continuación

Seattle enviará al diestro Logan Gilbert (3-4) al montículo el miércoles por la noche, para enfrentar al zurdo Trevor Rogers (5-2) de los Orioles, en el segundo encuentro de la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui