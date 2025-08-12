La Selección Mexicana jugará partido previo al Mundial 2026 en el Estadio Akron

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Autoridades de la Federación Mexicana de Futbol en conjunto con altos cargos del municipio de Guadalajara, Jalisco, informaron este martes, 12 de agosto, que la Selección Mexicana disputará un juego de preparación de cara al Mundial 2026; el Estadio Akron recibirá el único juego en tierras aztecas de la Selección programado hasta el momento.

Será el próximo jueves 14 de octubre cuando la selección de México reciba al seleccionado de Ecuador en la perla tapatía; el encuentro se unirá a las 'Fiestas de Octubre', una feria realizada en la zona de Guadalajara, y se espera que deje una derrama económica de más de 200 millones de pesos para la zona metropolitana. Los boletos estarán a la venta a partir del lunes 18 de agosto mediante una boletera digital y se prevé que el encuentro tenga más de 50 mil asistentes, cubriendo el aforo total del inmueble.

Jesús Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado de Jalisco, afirmó que, si bien no tienen ningún partido asignado para la entidad en la ronda de repechaje previa al Mundial 2026, está trabajando en coordinación con la FIFA y no descarta llegar a un acuerdo con la organización para que la casa de las Chivas pueda recibir algún encuentro de esa índole. "Hoy no está confirmado nada, no es oficial, hay interés de las ciudades. Está la posibilidad y estamos trabajando por ella, y le vamos a echar el resto para que vengan esos partidos de repechaje a Guadalajara, pero aún no está confirmado, lo estamos trabajando con FIFA".

Este encuentro contra la selección de Ecuador se suma a los otros partidos de preparación confirmados, pues ya se oficializaron otros tres encuentros más, todos ellos en territorio estadounidense: México se enfrentará a Japón el 6 de septiembre en el Oakland Coliseum, de Oakland, Estados Unidos; el segundo encuentro será el 9 del mismo mes, en contra de Corea del Sur, en el Geodis Park de Nashville, y la gira por Estados Unidos concluirá el 11 de octubre con el partido de México vs Colombia en el AT&T Stadium, de Dallas.

Con este anuncio, queda prácticamente descartado el rumor sobre el encuentro que sostendría la selección de México en contra de la campeona del mundo, Argentina; el periodista Gastón Edul de TyC Sports informó que existía la posibilidad de que se lleve a cabo ese encuentro entre el 11 y el 14 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui