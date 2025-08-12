La Selección Nacional se medirá en contra de Uruguay durante la fecha FIFA de noviembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sigue su preparación de cara al Mundial 2026, donde será una de las selecciones anfitrionas y, debido a que por ese motivo no está jugando las eliminatorias de la Concacaf, habría llegado a un acuerdo para enfrentar a la Selección de Uruguay en noviembre durante la fecha FIFA.

Los rumores de este nuevo encuentro comienzan a circular solo un par de horas después de que se diera a conocer que el 'Tricolor' recibirá a la Selección de Ecuador en la casa de las Chivas del Guadalajara; este encuentro se pensaba que sería el último del año que la Selección Nacional juegue en territorio azteca, pero parece que los dirigidos por Javier Aguirre volverán a tener acción en México, recibiendo a la 'Garra Charrúa'.

De acuerdo con información obtenida por Gibran Araige, periodista de TUDN, los directivos de la Federación Mexicana de Futbol habrían intentado concretar el encuentro contra la actual campeona del mundo, Argentina, luego de que esta cancelara su gira por China. Ante la negativa de la 'Albiceleste', se acordó el partido en contra de Uruguay para el 15 de noviembre, en el estadio Territorio Santos Modelo, de Torreón, Coahuila.

Se eligió esa fecha, pues en septiembre concluyen las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 2026 y las selecciones clasificadas necesitan seguir en juego constante de cara a la justa mundialista. Contrario a lo ocurrido en años anteriores, los directivos de la FMF están buscando concretar más encuentros en tierras mexicanas, puesto que en los últimos años se ha perdido la conexión y el arraigo que existía entre la selección y los aficionados aztecas.

Este encuentro se suma a los otros ya anunciados: El primero de ellos será contra el seleccionado de Japón, el 6 de septiembre en el Oakland Coliseum; el segundo encuentro oficial hasta ahora será contra Corea del Sur el 9 de septiembre en el Geodis Park de Nashville, Estados Unidos. Para el 11 de octubre, la Selección Nacional se enfrentará contra Colombia en el AT&T Park de Arlington y el cuarto compromiso será en Guadalajara, Jalisco, contra Ecuador.

