LAMP: Venados de Mazatlán y Águilas de Mexicali realizan atractivo cambio de lanzadores

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Los equipos siguen ajustando sus piezas para iniciar con el pie derecho la edición 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; ahora fueron los Venados de Mazatlán y los Águilas de Mexicali los que hicieron un importante intercambio de jugadores.

La noticia fue dada a conocer por las redes sociales de cada club, donde se señala que Erick Casillas llegará al Nido de los Emplumados y Mario Jiménez al puerto sinaloense. En el caso del derecho, Erick Casillas no es ningún novato, ya que jugará con los cachanillas, teniendo ya cinco campañas en la Liga Mexicana del Pacífico, portando los colores de Charros de Jalisco, Sultanes de Monterrey, Tomateros de Culiacán y, recientemente, Venados de Mazatlán.

El nacido en Guadalajara es garantía en el montículo; ya tiene 107 juegos en el circuito invernal del país, lanzando 93.0 innings, con 26 holds, cinco victorias, 64 abanicados y teniendo su ERA en 3.39, números que intentará repetir cuando llegue al equipo de la frontera.

Por su parte, Mario Jiménez se une a los del puerto de Sinaloa, con cinco temporadas de experiencia en la Liga Arco, siendo parte de los Algodoneros de Guasave y los Águilas de Mexicali. El diestro de Oaxaca tiene un total de 55 duelos en la LMP, con 47.2 innings lanzados. De por vida tiene una victoria, cuatro holds, 18 ponches recetados y una efectividad de 4.53. Cabe destacar que ambos equipos aseguraron que este movimiento es de manera definitiva.

No llega solo

Pero esa no es la única noticia que dio a conocer el conjunto emplumado, pues el inicialista Fernando Lozano está confirmado para la rotación de abridores de los Águilas, para la temporada entrante, en lo que será su sexto año con el plantel que buscará llevarse la corona.

Fernando Lozano debutó con 'Caballero' en la temporada 2020-2021 con récord de tres victorias sin derrota y efectividad de carreras limpias admitidas de 1.83; el año pasado lanzó durante 54 innings en 11 aperturas, siendo la cantidad más elevada en su carrera, dejando una marca de 3-4 y ERA de 3.83.

"Fernando ya está establecido como pitcher abridor en el beisbol mexicano, es un lanzador que domina al contacto, sobre todo en nuestro estadio; vemos en Lozano un lanzador más maduro con el paso de las temporadas", dijo José Amador, gerente deportivo Emplumado.

Fuente: Tribuna del Yaqui