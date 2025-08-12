Los Blue Jays le dan de palos a Javier Assad en su debut en la temporada

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- El esperado regreso del lanzador mexicano Javier Assad de una lesión no resultó el esperado; tras ser apaleado con ocho imparables y cuatro carreras, en cuatro entradas, en su debut en la temporada con los Chicago Cubs, este martes ante los Toronto Blue Jays.

Assad (0-1), quien debutó en la campaña de Grandes Ligas después de recuperarse de una lesión que lo marginó desde los entrenamientos primaverales, completó su labor monticular con un jonrón, dos ponches y dio una base por bolas. En total, el derecho tijuanense realizó 70 lanzamientos, de los cuales 48 fueron en zona buena. Con esta actuación, dejó su efectividad en un altísimo 9.00.

El mexicano no tuvo el regreso que esperaba

El también mexicano y tijuanense Alejandro Kirk fue quien dio la voz de ataque en contra de su paisano, al conectar sencillo productor con dos corredores en las bases en la parte baja del mismo primer episodio para poner al frente a los Azulejos, 1-0.

Assad se salvó de que le anotaran otra carrera en el cierre del segundo capítulo, donde Ty France abrió con doblete y, tras uno fuera, trató de anotar con sencillo de Andrés Giménez al jardín izquierdo, pero fue puesto fuera en el plato por el tiro del jardinero Ian Happ.

Pero en el cuarto capítulo ya no se salvó, ya que los canadienses le cayeron encima con tres anotaciones, que perfilaron la victoria de los canadienses. En esa entrada, Assad recibió imparable de Daulton Varsho y luego golpeó a Ty France, dejando la mesa servida para Ernie Clement, quien le prendió el primer lanzamiento que vio del mexicano, un slider de 82 millas por hora, y lo depositó detrás de la barda del jardín izquierdo, para poner el 4-0 en el marcador.

Assad ya no salió para el quinto capítulo, dejando su lugar en el montículo a Ben Brown, quien también fue maltratado con cuatro imparables y una carrera en cuatro entradas completas.

Los Cubs se quitaron la blanqueada en la apertura de la séptima entrada, donde Michael Busch conectó sencillo que remolcó a Dansby Swanson con la única rayita de los visitantes, que rápidamente la recuperaron en el cierre del octavo inning, con cuadrangular de Varsho. José Berríos (9-4) fue el pitcher de la victoria, al espaciar par de indiscutibles en cinco entradas y dos tercios, con cuatro bases por bolas y tres ponches.

Fuente: Tribuna del Yaqui