Messi acelera su rehabilitación; estaría listo para enfrentar a Tigres en la Leagues Cup

Ciudad de México.- Todo indica que el astro argentino y capitán del Inter de Miami, Lionel Messi, estará listo para el encuentro en los cuartos de final de la Leagues Cup en contra de los Tigres de la UANL. Messi no disputa ningún encuentro desde que salió lesionado en el arranque del juego contra el Necaxa.

Messi tuvo que abandonar el encuentro de la jornada 2 de la Leagues Cup debido a una molestia en su pierna; en el minuto 9 del primer tiempo, el exdelantero del Barcelona se dejó caer al césped del Chase Stadium. De manera inmediata, las asistencias ingresaron y el jugador terminó abandonando el encuentro para ser trasladado a un hospital e iniciar con las pruebas médicas para determinar la gravedad de su lesión.

En los días posteriores, se reveló que la lesión de Messi fue originada por una molestia muscular; el parte médico oficial fue una lesión muscular leve en la pierna derecha, y se indicó que el tiempo de recuperación dependería de la evolución del jugador. Hace un par de días, se le vio a Messi entrenando por separado del resto de jugadores con ejercicios menos exigentes e intensos para el físico. Javier Mascherano confirmó que el atleta no estaría disponible para el encuentro del sábado 16 de agosto en contra del LA Galaxy en la jornada 29 de la MLS.

Comunicado que lanzó el Inter de Miami sobre los resultados de las pruebas realizadas a Messi

De igual manera, el entrenador comunicó que la misión principal era tener de regreso a Messi para el partido contra el club mexicano en la fase de eliminación directa de la copa. A poco más de una semana, diversos medios en Florida aseguraron que Messi comenzó a aumentar la carga en sus entrenamientos y su evolución ha sido favorable, por lo que es posible que 'Las Garzas' cuenten con el capitán del club.

Los entrenamientos que llevó Messi apartado del grupo han transcurrido de manera satisfactoria, por lo que se prevé que el jugador se integre al resto del grupo antes de que termine la semana y, si todo transcurre con normalidad, volverá a portar el brazalete de capitán en los cuartos de final de la Leagues Cup, tras casi tres semanas sin poder jugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui