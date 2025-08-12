MLB anuncia el calendario de postemporada 2025; no adelantará la Serie Mundial

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- La Major League Baseball (MLB) desistió en su plan de iniciar la Serie Mundial antes de tiempo si ambas Series de Campeonato son cortas, al anunciar el martes que el Clásico de Otoño de este año comenzará el 24 de octubre.

Esto después de que MLB dijera el año pasado que el Juego 1 se adelantaría del 25 al 22 de octubre si las Series de Campeonato (LCS) terminaban el 19 de octubre, cuando ambas ligas estaban programadas para pasar al Juego 5. Pero los New York Mets ganaron el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional antes de perder ante Los Angeles Dodgers en el Juego 6.

MLB había contemplado este cambio, ya que desde que la LCS se expandió al mejor de siete en 1985, ambas ligas terminaron en cuatro o cinco juegos en 1989, 2001, 2002, 2014 y 2022. El año pasado fue el primero en el que MLB anunció un calendario flexible.

Esto significa que el Juego 7 de la Serie Mundial de este año sería el 1 de noviembre. La Serie Mundial terminó en noviembre de 2001, '09, '10, '15, '16, '17, '21, '22 y '23, hasta el 5 de noviembre de 2022. La Serie Mundial está programada para comenzar un viernes por quinto año consecutivo. Antes de 2022, la serie no había comenzado un viernes desde 1915.

Con este acuerdo, la Serie Divisional de la Liga Nacional tendrá un día libre programado adicional entre los Juegos 1 y 2, un formato que permite que un equipo tenga los mismos lanzadores que inicien los Juegos 1 y 4, y los Juegos 2 y 5 con cuatro días normales de descanso. El año pasado, la Serie Divisional de la Liga Americana tuvo el día libre extra.

Las cuatro Series de Comodines al mejor de tres están programadas para días consecutivos del 30 de septiembre al 2 de octubre al lado del sembrado más alto.

Con este formato que empezó en 2022, doce equipos llegan a los playoffs, donde los dos mejores equipos de cada liga obtienen descansos en la primera ronda, mientras que el sembrado número 3 se enfrenta al 6 y el número 4 juega contra el 5. El sembrado más alto será local en cada serie al mejor de tres.

En la Serie Divisional al mejor de cinco, el primer sembrado juega contra el ganador de 3 contra 6 y el sembrado número 2 juega contra el ganador de 4 contra 5. La Serie Divisional tendrá el formato familiar del sembrado más alto en casa para los Juegos 1 y 2 y, si es necesario, el Juego 5.

La Serie Divisional de la Liga Americana también comenzará el 4 y 5 de octubre, seguida de un día de viaje, y cambiará a los otros sitios para los juegos del 7 al 8 de octubre. El Juego 5 sería el 10 de octubre. La Serie Divisional de la Liga Nacional comienza el 4 de octubre, tiene un día libre seguido de un juego el 5 de octubre y luego cambia a las otras ciudades el 8 y 9 de octubre. Después de otro día de viaje, el Juego 5 se jugaría el 11 de octubre. La Serie de Campeonato de la Liga Americana comienza el 12 de octubre y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al día siguiente, con días libres después de los Juegos 2 y 5.

