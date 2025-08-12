"Ni nos voltean a ver": 'Piojo' Herrera habló sobre la rivalidad entre México y Argentina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Miguel 'Piojo' Herrera habló sobre la rivalidad entre la Selección Nacional y la Selección de Argentina. El exseleccionador de México opinó que, en realidad, estos encuentros no representan un clásico para los sudamericanos por la notable diferencia de nivel y que nuestros verdaderos rivales pertenecen a la Concacaf.

El actual director técnico de la Selección de Costa Rica afirmó mediante una entrevista en el canal de YouTube del creador de contenido Rodrigo Rea que la supuesta rivalidad entre ambas selecciones es inexistente, pues para la 'Albiceleste' esto no representa un gran reto. "Esa rivalidad ha crecido más por los mexicanos porque queremos ganarle a Argentina; es una potencia mundial, hay que reconocer, es una potencia".

Los antecedentes entre ambos combinados le dan la razón al 'Piojo', pues, en los 30 encuentros oficiales que se tienen registrados, los argentinos mantienen un amplio dominio sobre los aztecas, acumulando 15 victorias y 11 empates contra cuatro victorias de México. "Cuando nos enfrentamos, hacemos mejor las cosas; contra esos equipos, los equipos de abajo crecen y quieren ganar, pero cuando dices que es una rivalidad, es solo para México, pero para Argentina ni nos voltean a ver".

De igual manera, aseguró que Argentina está en un nivel muy superior a México y, aunque los partidos suelen ser muy aguerridos, la Selección Mexicana está lejos del nivel que tienen las potencias alrededor del mundo. "Argentina busca jugar bien y ganar contra Brasil, ganarle a Alemania, Francia, España; compiten con ese nivel de equipos, esa es la realidad. Argentina no tiene esa idea; ellos están viendo para arriba o para otros niveles".

Comentó que para que a México se le considere en los clásicos con las selecciones potencia, debe aspirar a llegar a las semifinales de un Mundial como mínimo y, por último, señaló que nuestros verdaderos rivales son los integrantes que conforman la Concacaf, como lo es Estados Unidos, pues con la selección de 'Las Barras y las Estrellas' ha existido "odio" desde hace muchos años y hay un constante debate por dictaminar quién es el 'Grande de la Concacaf',

Fuente: Tribuna del Yaqui