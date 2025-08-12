Por fin: El mexicano Javier Assad debuta hoy en la temporada 2025 de MLB

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Después de una larga espera, el mexicano Javier Assad por fin podrá debutar en la temporada 2025 de Major League Baseball (MLB), en el encuentro que sostendrá su equipo, los Chicago Cubs, como visitantes ante los Toronto Blue Jays.

Assad (0-0) había estado fuera de actividad desde febrero pasado, cuando sufrió una lesión importante durante el Spring Training de los Ozesnos, que lo mantuvo alejado de cualquier actividad relacionada con el Rey de los Deportes. El lanzador tijuanense presentó dolores en el oblicuo izquierdo y esa problemática poco a poco fue en aumento, hecho que le impidió tener actividad al comienzo de la actual temporada de las Mayores y todo empeoró cuando en abril recayó de ese inconveniente físico durante una de sus aperturas de rehabilitación.

El mexicano está de vuelta en las Mayores



Tras superar ese inconveniente, el serpentinero tricolor regresó a la actividad a finales de junio y pasó estos meses en rehabilitación en las sucursales de los Cubs en ligas menores. Y después de varias salidas, el lanzador mexicano dio un paso importante rumbo a Grandes Ligas luego de otra apertura de rehabilitación en AAA el jueves pasado, lanzando cuatro episodios en cuatro hits y una carrera para los Cachorros de Iowa, contra la sucursal de los Minnesota Twins.

El diestro lanzará esta noche



El diestro realizó un total de 68 pitcheos, 41 de ellos en zona de strikes, y maniató a los Santos de San Paul en una labor de cuatro chocolates y dos bases por bolas, en una jornada a todo sol en la que no tuvo decisión. "Estoy tratando de volver al ciento por ciento. Una vez que regrese, ayudaré en lo que el equipo necesite", señaló el bajacaliforniano previo a esa última aparición en rehabilitación.

Esto fue suficiente para que el manager Craig Counsell decidiera llamarlo de nuevo al equipo grande y este martes tendrá su presentación con el equipo de la Ciudad de los Vientos en la actual campaña de las Mayores. En 2024, Assad tuvo una temporada de altibajos, donde vio acción en 29 encuentros, todos como abridor, y finalizó con marca de 7-6 y una efectividad de 3.73 en 147 innings lanzados. Su rival en la lomita será el puertorriqueño José Berríos, quien hasta el momento tiene números de ocho victorias y cuatro descalabros en 24 salidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui