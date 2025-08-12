Regresa la acción en los diamantes; se reanudan los Playoffs 2025 de la LMB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los playoffs 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol se reinician hoy, 12 de agosto, con encuentros en las seis series de la primera ronda. En la única serie en que se dividieron resultados fue en la de Algodoneros de Unión Laguna contra Toros de Tijuana; en el resto de enfrentamientos, ambas victorias se cargaron a un solo bando.

Algunas llaves terminaron con los resultados esperados, como en la que se enfrenta el primer lugar general de la liga, los Diablos Rojos del México, contra el último clasificado de la Zona Sur, los Leones de Yucatán; ambos encuentros terminaron a favor de los 'Pingos' con más de 10 carreras de diferencia entre cada uno. Otros equipos se llevaron una gran sorpresa, pues los Sultanes de Monterrey, que se clasificaron en primer lugar de la Zona Norte, perdieron sus dos encuentros en contra del sexto lugar de la zona, los Charros de Jalisco.

Así marchan todas las series de los Playoffs de la LMB 2025

Zona Norte:

Los Charros de Jalisco dieron la sorpresa al ganar en calidad de visita sus dos encuentros en contra de los Sultanes de Monterrey; en el segundo juego, los de Jalisco dieron muestra de su poderío y terminó el juego en una auténtica paliza; el tercero de la serie, a las 18:30.

Algodoneros de Unión Laguna y Toros de Tijuana fueron los únicos equipos que dividieron resultados y se trasladarán hasta Torreón, Coahuila, en igualdad de condiciones; el encuentro comienza a las 18:30.

Los Acereros de Monclova hicieron valer la localía y se quedaron con los dos encuentros, aunque en condiciones muy diferentes: El juego 1 terminó con un marcador de 20 anotaciones contra 3 y, para el juego 2, tuvieron que recurrir al 'walkoff' para obtener el resultado; el tercer encuentro comienza a las 17:30 horas.

La Zona Norte tendrá tres encuentros para la jornada del 12 de agosto

Zona Sur:

Los Diablos Rojos del México aprovecharon la ventaja de jugar en casa y aplastaron a los Leones de Yucatán; las acciones comienzan a las 18:30.

Los Guerreros de Oaxaca lograron sobreponerse de manera holgada sobre el Águila de Veracruz en ambas noches; a las 18:00 se reanuda la serie.

Los Piratas de Campeche vencieron a los Pericos de Puebla en sus dos compromisos, poniendo a modo su clasificación a la siguiente ronda; el tercero de la serie a partir de las 18:00.

Así se jugará la jornada del 12 de agosto en la Zona Sur de la LMB

Nota: Todos los encuentros están programados para hoy (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui