¡Sorpresa! Naranjeros coloca a Isaac Paredes en la lista de invitados para la pretemporada

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo dieron a conocer este martes 12 de agosto la lista de peloteros invitados para comenzar la pretemporada 2025 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde destaca el nombre del ligamayorista Isaac Paredes.

Aunque se trata de un primer llamado y no del roster final, llama la atención que el conjunto de la capital de Sonora decidió guardarle un espacio al de la 'H', quien actualmente se encuentra fuera de actividad por una terrible lesión que sufrió hace unas semanas en el Big Show.

Fue el pasado 19 de junio en Seattle, cuando el pelotero de los Houston Astros tuvo una molestia en el tendón de la corva, lo que ocasionó que saliera del compromiso. Si bien la directiva dio a conocer que con descanso y rehabilitación existe la posibilidad de que Paredes pueda regresar para finales de año, especialmente para la postemporada, lo cierto es que su participación con los Naranjeros de Hermosillo no es segura.

La semana pasada, el gerente general de los Houston Astros, Dana Brown, declaró que después de buscar una segunda opinión, el mexicano ha elegido rehabilitar la lesión en lugar de someterse a una cirugía, por lo que podría volver en menos de seis meses, tiempo que era el presupuestado para el club hace unos días.

Está dedicado a regresar de esa grave distensión. Eso me da algo de optimismo. Él está viendo lo que está pasando aquí y quiere ser parte de ello. Creo que va a trabajar muy duro para tratar de volver. Él quiere trabajar duro para tratar de volver esta temporada", dijo Brown para el portal de las Grandes Ligas.

Por otra parte, de perderse toda la temporada en las Grandes Ligas, el incorporarse al conjunto de la LMP, le permitiría al hermosillense entrar en ritmo y levantar la mano para ser convocado al Clásico Mundial de Beisbol, que comenzará en marzo próximo.

Además de Isaac Paredes, nombres como los del también ligamayorista Alejandro Kirk, Luis González, Dylan Jasso, José Cardona, César Salazar, Wilmer Ríos y el recién dado de alta por los Chicago Cubs, Javier Assad, encabezan la lista de invitados para la pretemporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui