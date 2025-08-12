Top 3 Deportes: México fue el mejor del Preclasificatorio FIBA, Isaac del Toro en Alemania y Óscar Valdez se prepara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lo más destacado del mundo deportivo lo encuentras en este espacio patrocinado por Maja. El TRIBUNA Top 3 Deportes, donde en esta ocasión te hablaremos de Isaac del Toro; el ciclista mexicano busca ganar en Alemania el próximo domingo. Además, México fue el mejor equipo del Preclasificatorio FIBA; aquí tenemos todos los detalles.

Isaac del Toro buscará ganar en Alemania

Isaac del Toro volverá a las rutas este domingo 17 de agosto en la Clásica de Hamburgo, tras su gran participación en la Vuelta a Burgos, donde terminó con el título gracias a una destacable actuación y una gran remontada en el último tramo de la competencia.

Óscar Valdez ya entrena en Big Bear

Rumbo a su próximo combate, Óscar Valdez se prepara en la altura de Big Bear para llegar en gran forma física. El sonorense se presentará por primera vez como boxeador profesional en su tierra natal, Nogales, para enfrentar al estadounidense Richard Medina en un combate pactado a 10 asaltos en la división superpluma.

México fue el mejor del Preclasificatorio FIBA

Con marca perfecta, México avanzó en el Preclasificatorio de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA y su siguiente compromiso será el 28 de noviembre contra Dominicana y después se pagará la visita el 1 de diciembre. La segunda ventana será el 26 de febrero contra Nicaragua y el 1 de marzo ante Estados Unidos, ambos juegos de visita.

Fuente: Tribuna del Yaqui