VIDEO: Rodrigo Huescas anota en la Champions League durante la goleada de su equipo

Comparta este artículo

Copenhague, Dinamarca.- FC Copenhague, equipo en el que milita Rodrigo Huescas, dio un paso muy importante en su búsqueda por jugar la UEFA Champions League 2025-2026. En la tercera ronda previa del torneo más importante de clubes a nivel mundial, el equipo danés se impuso 5-0 al Malmö FF con un gol incluido del mexicano. Gracias a este resultado, el originario de Naucalpan y su club se ponen a solamente dos partidos de disputar esta importante competencia que muy pocos connacionales han tenido la oportunidad de jugar.

Aprovechando la localía, los daneses se fueron al frente desde los primeros minutos y buscaron llegar al arco rival con suma insistencia ante el fúrico apoyo del Parken Stadion. Por su parte, el canterano de Cruz Azul comenzó a ser sumamente incisivo por la banda derecha, generando peligro para la defensa del conjunto sueco, pero no fue hasta el minuto 31, cuando tras un balón aéreo enviado por Andreas Cornelius, Huescas remató de cabeza para vencer a Robin Olsen y abrir el marcador.

Ya con el resultado a su favor, los dirigidos por Jacob Neestrup comenzó a jugar con la desesperación del cuadro rival, quien buscaba incesantemente el empate y producto de esa intensidad comenzó a cometer faltas constantes. Por su parte, Copenhague mantenía el orden táctico y se defendía con a través de la posesión del balón. El resto de los goles fueron obra del brasileño Robert Vinicius Rodrigues Silva (doblete), el noruego Mohamed Elyounoussi y el danés Magnus Mattsson.

Vamos fans. Gracias por su apoyo, ¡vamos!", dijo el jugador azteca en un video que compartió el club danés en sus redes sociales al término del partido.

El siguiente rival de Copenhague y Huescas será ante el Basel de Suiza, en una serie de ida y vuelta que definirá qué equipo disputará la etapa de grupos de la Champions League. Según el calendario UEFA, el primer compromiso se celebrará el próximo lunes 20 de agosto en territorio suizo y el segundo encuentro se realizará el 27 de agosto en Dinamarca, por lo que el equipo del mexicano tendrá la ventaja de cerrar en casa. El perdedor de la serie estará participando en la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Fuente: Tribuna del Yaqui