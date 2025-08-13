Águilas de Mexicali confirma la llegada de uno de los extranjeros más rentables de la LAMP

Comparta este artículo

Mexicali, Baja California.- Los Águilas de Mexicali están apostando por el campeonato, por eso siguen haciendo movimientos, previo al inicio de campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Este miércoles 13 de agosto, el conjunto 'cachanilla' confirmó la llegada de uno de sus extranjeros.

Se trata de Yadir Drake, quien llegó a la organización de Mexicali en abril en un cambio de Algodoneros de Guasave. La 'Pantera' es garantía en la LAMP, ya que cuenta con un gran historial, donde ha jugado con el uniforme verde de Los Mochis, emigrando posteriormente a Charros de Jalisco, Yaquis de Ciudad Obregón y Algodoneros de Guasave.

Su versatilidad y calidad en el diamante lo ha llevado a reforzar a equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con los equipos de Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira. Además de que ha tenido actuaciones en el Clásico Mundial de Beisbol, con los colores de Cuba.



El cañonero jugará por primera vez con Los Caballeros Águilas de Mexicali y se espera que pueda cubrir la inicial y la pradera derecha, posiciones en las que ha estado durante su carrera, especialmente en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Guasave se refuerza

Mientras que en otros movimientos, se dio a conocer que el veloz jardinero Jared Carr llegará a los Algodoneros de Guasave para la campaña 2025-2026. El estadounidense es un elemento que se prevé sea el primero en el orden en el line-up del manager José Moreno y ocupe el jardín central.

El oriundo de Martinsburg, West Virginia, tiene grandes cualidades, ya que es un pelotero de contacto; además, es rentable con el guante. Prueba de ello es que en el 2024 fue nombrado el defensivo del año en la Liga del Atlántico, cuando portó los colores de los Pájaros Sucios de Charleston en el circuito independiente.

El bateador zurdo de 26 años de edad y 1.83 metros de altura empezó a jugar profesionalmente en el 2021; desde entonces ha sido una constante en él estarse robando bases, por lo que será una amenaza para cualquier equipo rival. El año pasado se fue a la Liga Independiente del Atlántico, donde acabó tercero en carreras anotadas con 97. Al final tuvo un porcentaje de .294, con 127 imparables, entre ellos 26 dobles, dos triples y 14 cuadrangulares.

Fuente: Tribuna del Yaqui