Anuncian función de lujo para el esperado regreso de Óscar Valdez a Nogales

Nogales, Sonora.- Cada vez falta menos para que el 'hijo pródigo' de Nogales, Sonora, Óscar Valdez, regrese a casa, el próximo sábado 6 de septiembre en el Domo Binacional ante el estadounidense Ricky Medina, en una velada que pinta para ser histórica en el estado.

A través de una conferencia de prensa, celebrada este miércoles 13 de agosto en Hermosillo, se presentó la cartelera denominada: De Regreso a Casa, donde, además de la presencia del excampeón mundial en dos categorías diferentes, se contará con un total de 11 peleas.

En el respaldo, como choque coestelar, se anunció que el prospecto mexicano, Israel 'Azulito' Ramírez (23-2-0, 12 Ko’s) de Mexicali, se medirá contra el invicto José Amaro (12-0-1, 4 Ko’s), de Monterrey, por el campeonato NABF, del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A su vez, en la cartelera participarán otros seis boxeadores originarios de Nogales, entre los que destacan Luis Corona Parra (5-0-1, 4 Ko’s) quien enfrentará al Hermosillense Yohan Orduño (4-0, 4 Ko’s) en una guerra que promete robarse el show, debido a que ambos llegan en calidad de invictos.

A su vez, la conferencia también contó con la presencia de varios protagonistas de la noche, como Juan Diego 'El Pollo' García, Óscar 'Patroncito' Cortés y Julio César 'Volteos' Parra, todos de Nogales, así como la debutante originaria de Empalme, Carolina 'Sirenita' Fernández, quien está haciendo su campamento con la campeona mundial interina, Camila Zamorano.

Marco Alonso Martínez Rodríguez, director del Instituto del Deporte de Nogales, señaló en la conferencia que, además de la función del 6 de septiembre, se llevarán a cabo diversas actividades durante la semana de la pelea. "Se va a realizar una semana de medios muy importante, habrá entrenamiento público en Nogales, en el gimnasio Carlos Hernández Carrera, para todos los jóvenes y jovencitas que quieran tomarse una foto y saludar a los peleadores".

Señaló que igualmente el día del evento habrá un fan fest en las afueras de la arena, donde se montará un ring, habrá música de DJs y diferentes dinámicas para todos los asistentes. "Es muy importante para nosotros que se voltee a ver a esta ciudad fronteriza que ha dado mucho deporte y muchos deportistas a nivel internacional", puntualizó Martínez.

Cabe destacar que la velada marcará un momento especial para los aficionados al boxeo del estado de Sonora, pues Óscar Valdez regresará a pelear en casa después de casi 20 años, en un evento que será transmitido a nivel nacional e internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui