Dónde ver Triplemanía 33 EN VIVO: el evento que reunirá a las estrellas de AAA y WWE en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Triplemanía 33 será uno de los eventos que quedarán marcados en la mente de los aficionados a la lucha libre en México. El esperado evento organizado por la caravana tres veces estelar, AAA, tendrá un lleno absoluto en la Arena Ciudad de México de la CDMX, pues contará con múltiples superestrellas de la WWE, en el primer evento oficial bajo el mando de TKO, desde que se adquirió a la compañía mexicana.

Triplemanía es el evento anual de lucha libre de mayor relevancia en México y, por lo general, se realiza en el mes de agosto, como homenaje a la fecha que se creó la AAA World Wrestling. A lo largo de los años, se acostumbró a tener este evento solo en la modalidad de PPV, pero para este año, la afición tendrá la posibilidad de tenerlo de manera gratuita en televisión nacional y será emitido a nivel mundial por YouTube.

Durante la emisión del 'Kickoff' de Wrestlemania 41, Triple H, exluchador y actual director de operaciones de la WWE, acompañado de Dorian Peña, hijo de Antonio Peña, fundador de AAA, anunciaron la adquisición de la compañía mexicana por parte de la empresa de wrestling más grande en el mundo. En junio de este año, se tuvo el evento 'Worlds Collide', donde se tuvieron los primeros combates entre luchadores de las dos empresas, pero Triplemanía será el primer evento en México organizado por WWE.

Cómo ver AAA Triplemanía 33 EN VIVO:

Estadio: Arena Ciudad de México, CDMX

Fecha: Sábado, 16 de agosto

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/YouTube WWE

Cartelera completa para Triplemanía 33:

Inducción al Salón de la Fama AAA a Konnan (Inducido por Rey Mysterio)

Copa Triplemanía: Un formato similar al Royal Rumble, en el cual gana el último que sea eliminado.

Lucha de relevos australianos mixtos: The Judgment Day (Finn Balor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Raquel Rodríguez

Campeonato Reina de Reinas AAA: Lady Flammer vs. Faby Apache vs. Natalya

Campeonato Latinoamericano AAA: El Mesías vs. Hijo de Doctor Wagner Jr.

Megacampeonato AAA: Hijo del Vikingo vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano

Fuente: Tribuna del Yaqui