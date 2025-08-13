Du Plessis vs Chimaev EN VIVO: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver UFC 319 en México?

Comparta este artículo

Chicago, Illinois.- Para este sábado 16 de agosto de 2025, UFC nos tiene una cartelera de alta calidad encabezada por Dricus du Plessis y Khamzat Chimaev. El sudafricano entrará a la jaula por segunda vez en el año para realizar su tercera defensa del cinturón de peso medio ante el que para muchos es el peleador más peligroso de las 185 libras. Por su parte, 'Borz' vuelve a la actividad tras su victoria de hace casi un año frente al australiano Robert Whittaker.

Aunque para un gran sector de los aficionados Chimaev es amplio favorito para el UFC 319, analistas y expeleador como Georges St-Pierre pronostican un combate impredecible y apasionante debido al complicado estilo del actual campeón. En sus primeras dos defensas frente a Israel Adesanya y Sean Strickland, Dricus demostró que su estilo poco ortoxodo es sumamente efectivo y ha dejado claro que se puede adaptar a guerras físicas y combates técnicos.

No obstante, el ruso combina un striking explosivo con dominio en la lucha, sin embargo, para algunos especialistas el cardio de Chimaev podría ser un punto a favor de du Plessis. 'El Lobo de Chechenia' ha declarado que, en caso de coronarse el sábado, no se retirará como se ha filtrado y que ya con el cetro de peso medio irá en busca de ser el primer peleador en conseguir una triple corona (peso wélter, peso medio y peso semipesado).

Además del plato fuerte, el evento contará con grandes peleas y estará marcado por la exestrella de Bellator MMA, Aaron Pico, quien hará su debut en la UFC ante el inglés Lerone Murphy en la división de peso pluma. Por su parte, Carlos Prates regresará al octágono tras la derrota que sufrió en abril pasado y lo hará frente a Geoff Neal, enfrentamiento que estaba programado para UFC 314 y que al final se pospuso debido a una lesión del estadounidense.

En otro combate interesante, el espectacular Michael 'Venom' Page subirá a la división de peso medio y será Jared Cannonier quien lo reciba. Por el lado de las 125 libras, Kai Asakura volverá tras perder en su combate titular ante el campeón de peso mosca, Alexandre Pantoja, y esta vez tendrá de frente al peligroso Tim Elliott. Finalmente, la cartelera contará con presencia mexicana en la figura de Loopy Godínez, quien se medirá a la brasileña Jéssica Andrade.

Cartelera estelar

Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev (título del peso medio de la UFC)

Lerone Murphy vs Aaron Pico (peso pluma)

Geoff Neal vs Carlos Prates (peso welter)

Jared Cannonier vs Michael Page (peso medio)

Tim Elliott vs Kai Asakura (peso mosca)

Cartelera preliminar

Bobby Green vs Diego Ferreira (peso ligero)

Gerald Meerschaert vs Michal Oleksiejczuk (peso medio)

Jessica Andrade vs Loopy Godínez (peso paja)

Chase Hooper vs Alexander Hernandez (peso ligero)

Cartelera de los primeros preliminares

Edson Barboza vs Drakkar Klose (peso ligero)

Bryan Battle vs Nursulton Ruziboev (peso medio)

Karine Silva vs JJ Aldrich (peso mosca)

Rodrigo Sezinando vs Daniil Donchenko (peso welter)

Alibi Idiris vs: Joseph Morales (peso mosca)

¿Cuándo, a qué hora y dónde desde México UFC 319: Dricuss Du Plessis vs Khamzat Chimaev?

Sede: United Center de Chicago

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora.

Preliminares: 16:00 horas (tiempo del centro de México)

Cartelera principal: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Pelea estelar (aproximado): 22:20 horas (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Fox Sports Premium

Fuente: Tribuna del Yaqui