El octágono de la UFC llega a la Casa Blanca en 2026; Dana White y Donald Trump lo confirman

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- La residencia oficial del presidente de los Estados Unidos recibirá el octágono del deporte más salvaje del planeta. Dana White, presidente del UFC, confirmó que la marca de artes marciales mixtas tendrá un evento dentro de las instalaciones de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos.

La Ultimate Fighting Championship es, actualmente, la empresa de artes marciales mixtas más grande y popular en el mundo; fue fundada en 1993 y su primer evento fue en Denver, Estados Unidos. Sus creadores fueron Art Davie y el atleta Rorion Gracie; la idea principal era enfrentar a peleadores de las distintas artes marciales del mundo, pero fue cambiando poco a poco a lo que se conoce hoy.

En 2001, la compañía fue vendida y Dana White pasó a ser el nuevo presidente y administrador y, desde aquellos años, se dieron los primeros acercamientos entre la UFC y el actual presidente de Estados Unidos; Donald Trump permitió a la empresa organizar varias funciones en algunos de sus casinos en Atlantic City, lo cual representó un alivio para la UFC, pues enfrentaba serios problemas económicos.

El evento 28 del UFC se celebró en el Trump Taj Mahal de Atlantic City

White confirmó que el octágono de la UFC llegará a la Casa Blanca para el próximo 4 de julio de 2026, dentro de la celebración del aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos. Aunque no se revelaron muchos detalles, Dana White aseguró que será uno de los eventos deportivos más grandes e importantes en la historia que se realizará en suelo estadounidense, el cual representará un gran desafío que pondrá en coordinación al servicio secreto y las compañías de seguridad más importantes de ese país.

Aunque no se reveló la cartelera, ya han comenzado a circular rumores sobre qué peleadores podrían protagonizar la noche histórica en el inmueble insignia dentro de la política estadounidense. Pese a estar retirados tanto Jon Jones, uno de los luchadores más exitosos en la empresa, como Connor McGregor, se han mostrado interesados en hacer su regreso al octágono en esa función. Ivanka Trump, hija de Donald, ha comenzado a tener reuniones para coordinar desde ya la logística para el histórico evento.

Fuente: Tribuna del Yaqui